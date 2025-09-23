Anziano veterinario falciato sulle strisce mentre torna a casa 

Una boccata d’aria, una passeggiata notturna prima di rientrare a casa in via Bach a Quartu. Enayat Besharati, 80 anni, veterinario di origini iraniane che dopo aver girato il mondo viveva e lavorava da anni nella terza città della Sardegna, è morto lunedì notte dopo essere stato investito da un’auto in via Salieri.

Secondo gli accertamenti dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile locale e della Stazione di Monserrato, il professionista stava attraversando le strisce pedonali quando è stato travolto da una Citroën, condotta da una ragazza cagliaritana di 28 anni. L’uomo è morto non appena arrivato all’ospedale Brotzu. Inutili sono stati tutti e tentativi dei medici di salvargli la vita. Un nuovo dramma a Quartu, dove nell’ultima settimana altri due pedoni sono stati investiti e uno di loro, una ragazzina di appena 15 anni, è ancora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Enorme cordoglio

Una tragedia che ha commosso tutta Quartu, dove il veterinario era molto conosciuto. «È morto un gentiluomo, uno stimato professionista», ha detto il sindaco, Graziano Milia. «Una persona davvero perbene che ho avuto la fortuna di conoscere ed apprezzare». Si è affidato ai social per uno straziante addio anche il figlio della vittima, Alessandro Neissan Besharati: «Ancora sotto shock e a malincuore annunciamo la scomparsa improvvisa del nostro amato papà, Enayat Besharati – ha scritto –. I nostri cuori conservano cari ricordi del suo straordinario servizio e vita vissuta in tre continenti, sempre segnati da onestà, onore, sacrificio e umiltà. Siamo orgogliosi di essere suoi figli e di portare con noi il suo esempio e il suo amore. I dettagli dei funerali saranno comunicati a breve per coloro che desiderano unirsi a noi nella zona di Cagliari».

La tragedia

L’incidente si è verificato alle 23,30 di lunedì nella via Salieri, all’altezza dell’incrocio con via Strauss. Era tardi, il veterinario stava per arrivare a casa dopo la passeggiata prima di andare a letto quando è stato investito dall’auto condotta dalla 28enne. La vittima è finita a terra, l’automobilista si è subito fermata con l’allarme ai carabinieri e al 118. L’ottantenne, trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, è deceduto poco dopo l’arrivo.

La conducente, i cui documenti di guida e circolazione sono risultati in regola, è stata denunciata in stato di libertà per il reato di omicidio stradale. La Procura della Repubblica è stata prontamente informata dai carabinieri che stanno procedendo con ulteriori accertamenti. Da stabilire ancora l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Una dinamica da chiarire insomma nei particolari, avvenuta su una strada come via Salieri, ben illuminata e con la segnaletica stradale evidente.

Giorni terribili sul fronte della sicurezza stradale a Quartu. La scorsa settimana, in località S’ecca s’Arrideli, una ragazza di 15 anni era stata travolta da un’auto pare dopo essere scesa da un pullman a poca distanza da casa. Il giorno dopo, altro incidente con vittima un pensionato di 73 anni: era stato ricoverato in ospedale con una prognosi di trenta giorni dopo le preoccupazioni iniziali.

