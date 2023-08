Anziano ucciso, scatta un arresto 

Colpito, ucciso e dato alle fiamme. L’ottantenne Nicola Pasquarelli due settimane fa moriva così nel piccolo bosco davanti all’Orto botanico e sabato scorso, all'alba, il suo corpo è stato ritrovato in via Piandanna. È il primo risultato arrivato dalle indagini, portate avanti dalla squadra mobile su disposizione del sostituto procuratore Lara Senatore, e che hanno già portato al fermo di un 48enne.

In carcere

Il sassarese Antonio Luigi Fiori si trova da ieri nel carcere di Bancali «indiziato - come comunicano dalla Questura – per i reati di omicidio, occultamento di cadavere, furto». E lo scenario della morte violenta di Pasquarelli, di Ittiri ma residente a Sassari, originario di Salerno ed ex operaio delle Ferrovie della Sardegna, va raccontato partendo dallo sfondo naturale in cui è avvenuto il dramma. Un’area verde, costellata da ulivi, e circondata dal degrado. Tra i cumuli di rifiuti anche siringhe, oltre a vestiti abbandonati, perché quel parco a due passi dal Polo Biomedico era diventato un rifugio per i tossicodipendenti.

La ricostruzione

Qui avviene la presunta lite tra i due protagonisti della vicenda, persone che si frequentavano spesso diventando anche amici nell’ultimo periodo. Un alterco che avrebbe portato il 48enne, secondo la ricostruzione degli investigatori, a colpire l’anziano con un bastone prima sulla nuca e poi sul collo. Due colpi che hanno provocato la morte di Pasquarelli che, in seguito, sarebbe stato trascinato su una scarpata alta poco più di due metri, cosparso di benzina e poi bruciato. E per rinvigorire la forza delle fiamme sarebbe stato coperto con uno pneumatico e cartone.

La scoperta

E in quell’area rimane per un periodo di tempo, che l’autopsia provvederà a quantificare, fino a due giorni fa quando una telefonata alle forze dell’ordine segnala l’80enne o quel che ne rimane. A farla una donna che appare in forte stato di alterazione alla squadra volante della polizia e che avrebbe indicato la posizione del corpo. Una giovane che potrebbe essere stata amica dei due.

Il motivo

La causa del gesto omicida, come sottolineano ancora dalla Questura, consisterebbe in «motivi di gelosia». E nell’altra ipotesi di reato, quella di furto, si ricostruisce il presunto passaggio successivo alla scomparsa dell’80enne. Quello in cui il sassarese sarebbe entrato nella casa della vittima per portare via denaro e una carta bancomat, che sarebbero stati poi ritrovati addosso a Fiori. Nei prossimi giorni verranno stabiliti i termini dell’inchiesta tra cui l’interrogatorio di garanzia per il 48enne e il conferimento dell’incarico per l’autopsia.

