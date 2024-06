Anziano uccide la moglie a coltellate «Mi ha riso in faccia e ho perso la testa»  

Omicidio ieri notte in una palazzina popolare di via Podgora dove un uomo di 77 anni – Luciano Ellies – ha ucciso la moglie 59enne Ignazia Tumatis a coltellate al culmine di una furiosa lite. Scarni i particolari trapelati a tarda notte sulla tragedia.

Il delitto si è consumato dopo le 23 nell’appartamento al pianterreno, al civico 5, dove i due coniugi vivevano da tempo. A dare l’allarme al numero unico di emergenza sono state le figlie della coppia: intuendo che fosse successo qualcosa di grave sono andate nella casa dei genitori e lì hanno trovato la madre riversa in una pozza di sangue e il padre in piedi sotto choc. «Mi ha riso in faccia e non ci ho visto più», sarebbero state le uniche parole che l’uomo ha detto loro.

Sul posto sono intervenute prime le pattuglie della Squadra Volanti che hanno fermato l’uomo, poi preso in consegna dagli agenti della Squadra Mobile coordinati dal dirigente Emanuele Fattori. Sul posto anche l’ambulanza del 118 che ha provato inutilmente a rianimare la donna. Poco dopo l’arrivo del pm Diana Lecca, del medico legale e degli investigatori della Scientifica.

Appena si è diffusa la notizia della tragedia davanti alla palazzina si è radunata una piccola folla di persone e la tensione è salita alle stelle. Quando l’uomo è stato portato via dalla sua abitazione e caricato su un’auto della Polizia al suo indirizzo sono volati insulti e urla.

Pochissime le certezze sulla dinamica dell’omicidio né a tarda notte era stato ancora confermata l’arma del delitto, anche se la donna dovrebbe essere stata uccisa con una o più coltellate. Tutto sarebbe accaduto all’interno dell’appartamento della coppia. Era da poco finita la partita degli Europei tra Italia e Spagna quando al centralino della Questura è arrivato l’allarme di una lite familiare degenerata nel sangue. A chiamare le figlie. «Fra i miei genitori erano finiti i sentimenti ma stavano insieme da tanto tempo e la situazione sembrava tranquilla, non avremmo mai immaginato una cosa del genere», ha detto una di loro profondamente turbata ma composta e dignitosa nel suo dolore.

RIPRODUZIONE RISERVATA