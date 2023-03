Anziano trovato senza vita in una cunetta: è morte naturale 

Nessun giallo dietro la morte del pensionato di Selargius trovato senza vita martedì in una cunetta di via Nenni, una strada che porta alla statale 554, dopo aver lasciato la Rsa in cui era ospite.

Il medico legale Roberto Demontis e la sua squadra, hanno effettuato accertamenti sulla salma di Antonio Massidda, 77 anni, senza riscontrare nulla che possa far pensare ad una morte provocata da altri o causata da un incidente sulla strada. Il pensionato insomma è morto per cause naturali. Un malore, o il freddo potrebbero essergli stati fatali. Così ieri il corpo è stata restituito ai familiari per i funerali.

Intanto la Polizia locale di Selargius, intervenuta subito dopo il ritrovamento del cadavere, ha chiuso le indagini con un report finale alla Procura della Repubblica, senza ipotizzare alcun reato. Caso chiuso, insomma. Resta il dramma di una morte in solitudine. L’uomo si sarebbe allontanato domenica dalla comunità di accoglienza: l’allarme era subito scattato con le ricerche avviate su tutto il territorio. Martedì sera è stata una ragazza, passando nella via Mannu, a notare il corpo e a lanciare l’allarme.

RIPRODUZIONE RISERVATA