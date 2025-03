Anziano trovato morto, il pm: 3 condanne 

L’accusa è certa che il dibattimento davanti alla Corte d’assise di Cagliari abbia provato delle responsabilità dei tre imputati a processo per la tragica morte di Edmondo Atzori, 84 anni, scomparso il 28 dicembre 2018 dalla casa di riposo di Gonnoscodina e ritrovato senza vita il 20 gennaio successivo, a meno di un chilometro e mezzo dalla Comunità integrata e alloggio “San Daniele” dov’era ospitato. Ieri mattina, dopo due ore di requisitoria, il pubblico ministero Marco De Crescenzo ha chiesto 4 anni di carcere per Gaetano Calatri, 51 anni di Selargius, e per Andreina Aresu, 59 anni di Cagliari, rispettivamente coordinatore infermieristico e, per l’accusa, coordinatrice della struttura. Per il magistrato inquirente sarebbero colpevoli di abbandono di incapace e morte come conseguenza di altro reato. Chiesto anche un anno di reclusione, con pena sospesa, per il rappresentante legale della cooperativa “Adi 2009” che gestisce la comunità integrata, il 50enne cagliaritano Alessandro Aresu, imputato solo di omicidio colposo. Di diverso avviso la difesa che ha sollecitato l’assoluzione per tutti ritenendo che non abbiano la minima responsabilità in quanto accaduto.

La discussione

Per il pm De Crescenzo ci sarebbe stato dunque il dolo da parte dei due imputati accusati di abbandono di incapace e morte come conseguenza di altro reato che sarebbero stati consapevoli – almeno secondo l’accusa – delle carenze de struttura: non avrebbe avuto abbastanza operatori socio sanitari per il numero di utenti e sarebbero stati consci che la recinzione non era a prova di salto da parte degli ospiti, alcuni dei quali molto anziani e con demenza ormai avanzata. Di parere opposto la difesa che, per quasi tre ore con l’avvocata Rita Dedola ha sostenuto che le indagini e poi il processo non abbiano né chiarito come Edmondo Atzori sia uscito dal centro né se sia morto a causa di quell’allontanamento o di morte naturale. Non solo. La legale ha contestato anche che vi fossero carenze sul numero degli operatori e che gli imputati individuati dalla Procura di Oristano avessero poteri decisionali, ovvero fossero direttamente responsabili della sicurezza del centro, ritenuto sicuro e rispettoso delle norme. Alla prossima udienza parlerà il secondo difensore: l’avvocato Marcello Sequi. Non c’è parte civile perché i familiari dell’anziano sono già stati risarciti.

La sentenza

Ieri pmeriggio, la Corte d’assise di Cagliari, presieduta dal giudice Giovanni Massidda (a latere Roberto Cau), ha poi deciso di rinviare a maggio la fine delle discussioni e far slittare a giugno la sentenza.

