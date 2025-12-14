VaiOnline
Monserrato.
Anziano travolto e ucciso, nuovi accertamenti dei carabinieri 

È atteso nelle prossime ore in Procura a Cagliari il rapporto del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu sull’incidente costato la vita a Francesco Ambu, pensionato di 91 anni di Monserrato travolto sabato sera in via Giulio Cesare mentre attraversava sulle strisce. Il conducente dell’auto, un giovane di 20 anni, è stato sottoposto anche all’alcoltest e poi è tornato a casa. Sui risultati non sono trapelate indiscrezioni. Sarà il magistrato a trarre le conclusioni su eventuali responsabilità.

Le indagini sono state coordinate dal tenente Davide Revelant, comandante della Compagnia di Quartu. La tragedia si è consumato alle 18,30 di sabato, proprio di fronte al cimitero comunale di Monserrato. Il pensionato stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stato travolto dall’auto, una Fiat Punto, condotta dal ventenne. L’anziano è stato scaraventato a terra mentre l’automobilista, sotto choc, si è subito fermato. I soccorsi sono stati immediati con l’arrivo di una ambulanza del 118, dei carabinieri e dei Vigili del fuoco. Inutili sono stati i tentativi dei medici di rianimare il pensionato. La salma è stato poi riconsegnata ai familiari per i funerali.

