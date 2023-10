Anziano travolto dal treno 

Subito dopo pranzo la segnalazione dei familiari: «Se vedete Nino avvisateci». Dopo due ore la scoperta della tragedia: il corpo del 78enne trovato senza vita lungo i binari che costeggiano Silì. Un epilogo drammatico di una storia che ha scosso soprattutto la frazione di Oristano, dove Nino Foddis viveva.

La scoperta

Ricostruire la storia non è cosa semplice, tanto che gli inquirenti sono al lavoro per avere il quadro preciso di questo incidente. A lanciare l’allarme della presenza di un uomo a pochi passi dal binario pare sia stato un passeggero del treno che alle 16 da Oristano era diretto verso Cagliari. Cinquanta metri circa dopo il passaggio a livello di Silì, lungo la strada Provinciale 55. Una segnalazione raccolta dagli operatori di Ferrovie che hanno immediatamente lanciato l’allarme proseguendo la corsa del Regionale sino alla stazione ferroviaria cittadina. E il macchinista di quel treno non ha subito fermato il convoglio perché non non si sarebbe accorto del corpo del 78enne probabilmente deceduto nella mattinata di ieri, travolto da un altro treno che viaggiava in senso opposto. Almeno questa sarebbe la prima ricostruzione dell’incidente al vaglio della Procura di Oristano, che ha visto immediatamente sul posto gli uomini della squadra Mobile e che adesso gli agenti della polizia ferroviaria stanno ricostruendo.

Lo stop

Ovviamente la circolazione ferroviaria nel tratto cittadino si è bloccata dalle 16 e sino alle 18.30 circa, quando Nino Foddis è stato trasportato in ospedale dove stamane il medico legale esegue una ricognizione esterna sul corpo. Il 78enne pare sia stato colpito nel fianco sinistro e sbalzato nella cunetta a pochi metri dai binari.

L’allarme

I familiari di Nino Foddis, muratore per una vita e benvoluto a Silì, e non solo, nel pomeriggio avevano lanciato un allarme sui social perché dalla prima mattina di ieri non avevano più notizie del 78enne che da tempo ha problemi di salute. Un appello per avere informazioni che nel giro di pochi minuti è stato condiviso da centinaia di persone. Sino alla notizia della tragedia.

RIPRODUZIONE RISERVATA