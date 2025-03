Anziano schiacciato dal trattore 

Paura a Iglesias per un anziano di 87 anni, Giampaolo Paone, che ieri, intorno alle 11,45, è rimasto schiacciato da un trattore nella campagna tra Iglesias e Domusnovas, nella regione di San Lorenzo, a pochi passi da un agriturismo. Paone stava lavorando nei terreni di sua proprietà quando, in base alle prime ricostruzioni, è caduto dal mezzo, rimanendo incastrato sotto il peso del trattore, che avanzando gli ha schiacciato una gamba: solo per pochi centimetri l’arto non è stato colpito dalle lame della fresa agganciata al trattore.

Elisoccorso in azione

L’anziano è stato inizialmente soccorso dai vicini che hanno prontamente chiamato il 118. Giunti sul posto dell’incidente, i vigili del fuoco hanno estratto il ferito da sotto il trattore: per riuscirci hanno dovuto smontare le ruote del mezzo agricolo. Giampaolo Paone è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari dagli operatori del 118. Nel pomeriggio l’87enne è stato portato nel reparto di Chirurgia d’urgenza, dove i medici hanno valutato se operarlo. Al momento l’agricoltore non risulta essere in pericolo di vita: se l’è cavata con diverse fratture multiple, tra cui alcune intercostali. La prognosi, tuttavia, resta riservata.

La dinamica

Paone stava arando il campo quando ha perso il controllo del trattore, che ha proseguito la corsa finendo contro la recinzione. L’urto ha sbalzato l’anziano dal mezzo, facendolo cadere davanti al trattore, che lo ha travolto. La sua gamba è rimasta a circa dieci centimetri dalla fresa, rendendo particolarmente difficoltosi i soccorsi che tuttavia sono stati tempestivi: in quindici minuti l’ambulanza era sul posto e dopo la richiesta degli operatori del 118 l’elisoccorso è arrivato a San Lorenzo in dieci minuti, caricando a bordo l’ottantasettenne e trasportandolo all’ospedale Brotzu.

Il testimone

Paolo Moi è stato uno dei primi a chiamare i soccorsi: «Stavo bruciando della legna in un terreno quando ho sentito le urla. Paone è rimasto incastrato tra la fresa e il trattore, che ancora era funzionante. È rimasto cosciente per tutto il tempo delle operazioni, una fortuna che non sia andata diversamente».

Paone, residente a Iglesias, era arrivato a San Lorenzo di prima mattina assieme alla moglie per lavorare nel terreno di sua proprietà.

