Anziano salvato dalle fiamme 

Quando ha visto le fiamme a bordo strada provenire da un terreno non ha pensato due volte a mettere a rischio la sua vita per salvare dalle fiamme Leandro Pilloni un anziano di Sant’Anna Arresi. Salvatore Atzeni cinquantaduenne del paese non vuole che lo definiscano eroe ma è solo per merito suo, che ha sfidato fumo e fiamme, se l’anziano non è morto nell’incendio

Il racconto

«Stavo percorrendo via Palermo a Sant’Anna Arresi per andare in centro a comprare la miscela per la motosega – racconta Atzeni – ero in macchina quando mi sono accorto delle fiamme che avevano già avvolto la recinzione di un terreno e stavano arrivando alla pista ciclabile. All’inizio sono andato avanti pensando ad un normale incendio, ma avendo notato una bicicletta appoggiata nei pressi del cancellato sono tornato subito indietro. Ho pensato che all’interno ci potesse essere qualcuno». È sceso dall’auto senza pensarci due volte ed è entrato nel terreno nonostante le fiamme. «Non si vedeva assolutamente nulla le fiamme erano già abbastanza alte e l’aria praticamente irrespirabile. Fino a quando ho notato signor Leandro seduto che respirava a fatica, probabilmente aveva avuto un mancamento per il fumo e il gran caldo». L’uomo stava pulendo il terreno, il fuoco acceso per bruciare poche erbacce secche, era sfuggito al suo controllo: «Gli ho detto di allontanarsi ma non riusciva a camminare. Con non poca difficoltà sono riuscito a trascinarlo all’esterno del terreno bruciandomi anche una mano».

In salvo

Una volta al sicuro, gli ha dato dell’acqua e l’ha fatto sedere: «Nel giro di qualche minuto – aggiunge - sono arrivati anche i volontari del 118 che si sono presi cura di lui». Nel frattempo erano appena arrivati i volontari della protezione civile Avpcsa di Sant’Anna Arresi che hanno provveduto a spegnere le fiamme, allertati dalla centrale operativa dopo che qualche passante aveva chiamato i vigili del fuoco. A Leandro Pilloni che respirava a fatica è stato somministrato l’ossigeno dai volontari dell’Avos di Sant’Anna Arresi, poi lo hanno accompagnato all’ospedale Sirai di Carbonia. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Sant’Anna Arresi.

RIPRODUZIONE RISERVATA