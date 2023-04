Anziano salvato da una truffa 

Doveva effettuare un bonifico con un importo elevato e si è presentato allo sportello delle poste di via Simeto. Ma l’atteggiamento di un anziano e il fatto che stesse svolgendo l’operazione tenendosi in contatto telefonico con qualcuno, ha insospettito il direttore dell’ufficio e gli operatori, che lo hanno convinto a non effettuare il pagamento. L’ottantenne a questo punto si è recato in un altro ufficio postale: per fortuna l’informazione del possibile raggiro era stata inoltra ed è stato possibile aiutare l’uomo, impedendo che la truffa si completasse. Ora sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire alla persona che, spacciandosi per un falso operatore antifrode di Poste Italiane, stava per riuscire a convincere l’anziano a effettuare un bonifico da alcune decine di migliaia di euro.

La strana telefonata

«Con sempre maggiore frequenza si verificano, a danno di persone anziane, episodi di tentata truffa da parte di persone che, qualificandosi come dipendenti di Poste Italiane, si presentano in strada, al telefono o nelle abitazioni con il pretesto di verifiche di qualsiasi tipo, richiedendo denaro od oggetti di valore», spiegano da Poste Italiane. «L’azienda invita a diffidare di qualsiasi persona che, presentandosi come dipendente di Poste, pretenda di effettuare controlli di qualsiasi genere su titoli, libretti di risparmio o della pensione, banconote o monete in possesso dei cittadini, o arrivi a chiedere somme a integrazione di operazioni postali o a sportello». Ed è quanto stava per accadere a un anziano che, telecomandato telefonicamente stava per effettuare un bonifico a un truffatore.

Il direttore

«A metà del turno pomeridiano», spiega il direttore dell’ufficio postale di via Simeto, «un cliente anziano, 80 anni residente nell’hinterland, voleva fare un bonifico. Era sempre in contatto telefonico con qualcuno che gli stava dando le indicazioni. L’importo elevato e l’atteggiamento del cliente hanno insospettito l’addetto allo sportello. Così abbiamo chiesto all’uomo se avesse bisogno di qualche chiarimento. Poi gli abbiamo suggerito di interrompere l’operazione». L’anziano alla fine ha deciso di non fare più nulla. Ma non è sembrato convinto. Anzi ha proseguito la telefonata. «Ci ha detto di essere in contatto con un operatore antifrode di Poste Italiane che gli stava dicendo di non fidarsi del personale dell’ufficio, sotto indagine interna, perché stava provando a sottrargli le somme in suo possesso. L’uomo, e il parente che lo stava accompagnando, ci stava credendo. Abbiamo capito che sarebbe andato in un altro ufficio: ho così segnalato il possibile arrivo del cliente ai colleghi delle sedi della città aperte al pomeriggio», aggiunge il direttore.