Anziano professore solo e malato, ex alunni lo trovano dopo 40 anni 

vicenza. Hanno scandagliato tutti gli ospedali di Vicenza, sentito i vicini di casa, ricreato contatti persi nel tempo, con un solo obiettivo: aiutare, dopo oltre 40 anni, il loro professore di filosofia del liceo, anziano e malato. Protagonisti della gara di solidarietà sono stati gli ex alunni della quinta D dello Scientifico Gobetti di Torino, che hanno sostenuto l'esame di maturità nel 1980, e il loro insegnante, Umberto Gastaldi, oggi 82 anni. Una volta in pensione il docente si era trasferito nella città veneta, mantenendo un contatto con gli ex alunni, quasi dei figli per lui.

A dicembre si era interrotto il dialogo a distanza. A preoccuparsi per prima, sapendolo solo e fragile, è stata un’ex alunna. La donna ha allertato i vecchi compagni, ricostruito la rete social degli ex allievi, scovandoli a Torino, Roma, in Inghilterra e perfino negli Usa. Insieme hanno speso decine di telefonate fino alla svolta: «è qui al San Bortolo di Vicenza ricoverato dal 6 dicembre» ha risposto un infermiere. «Ho mollato tutto e sono partita», racconta la donna. «Nel frattempo ho ricevuto decine di messaggi, tutti si sono attivati».

Ora Gastaldi si trova in una Rsa ma la vicinanza degli alunni che si alternano al suo letto e lo accudiscono è intatta. La prima esigenza espressa dal prof agli ex allievi è stata di donare loro i libri della sua biblioteca personale e di recuperare le lettere scritte in tanti anni di carriera scolastica.

