Anziano muore nel rogo  della sua auto  

Dramma nelle campagne tra Is Urigus e Matzaccara, nell’agro di San Giovanni Suergiu.

Un uomo di 80 anni, di Carbonia, è stato trovato carbonizzato a poca distanza dalla sua auto, bruciata dalle fiamme. Una delle ipotesi è che non abbia retto alla notizia di una brutta malattia che gli sarebbe stata diagnosticata durante un recente ricovero ospedaliero e che abbia deciso di farla finita. L’incendio è stato avvistato intorno alle 10 da un allevatore che ha lanciato l’allarme. In prima battuta ha pensato si trattasse di un auto rubata, abbandonata e data alle fiamme, ma mai si sarebbe aspettato, una volta giunto sul posto di trovare il corpo carbonizzato del suo vicino di terreno sito in località Maributtu. C’era anche una tanica di benzina, la stessa che l’anziano utilizzava per rifornire il carburante al suo motocoltivatore. I carabinieri della compagnia di Carbonia e i loro colleghi sopraggiunti da Cagliari, hanno lavorato fino a tardi per raccogliere gli elementi indispensabili a poter spiegare quanto accaduto. (s. g.)

