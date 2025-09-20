Anziano muore in uno scontro 

Sabato tragico in Gallura, nell’arco di poche ore ieri si sono verificati diversi gravissimi incidenti con una persona deceduta, due feriti gravi e due turisti morti per un malore. lI bilancio più pesante è quello dello scontro frontale avvenuto sulla Provinciale 5, la strada che collega Aglientu al borgo turistico di Vignola. Un pensionato di Aglientu, Gerolamo Pirodda, 88 anni, alla guida di una Panda per ragioni ancora da accertare si è scontrato con un’altra utilitaria. Il frontale è stato molto violento, per Pirodda non c’è stato niente da fare. L’anziano è morto quasi subito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tempio, i colleghi di Luogosanto, Vigili del Fuoco e personale del 118. Le persone che si trovavano sull’altra utilitaria, una coppia di Tempio, sono state trasferite in ospedale con diversi traumi e fratture, ma non sono in pericolo di vita. I rilievi dell’incidente sono stati affidati ai Carabinieri, la Procura di Tempio ha aperto una indagine e ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. Non si esclude che l’uomo sia stato colpito da un malore. Pirodda era molto conosciuto ad Aglientu per la sua attività di ortolano.

Turista ferita

Aperta una inchiesta anche su un altro grave episodio avvenuto ieri pomeriggio nell’Arcipelago di La Maddalena. Una turista di nazionalità francese, 57 anni, ha riportato profonde ferite alle gambe mentre tentava di salire su una barca, ferite che sarebbero state provocate dall’elica dell’imbarcazione. Nel mare a ridosso di Budelli sono intervenuti i militari della Guardia Costiera e il personale del 118. La donna è stata trasferita in elicottero a Sassari, le sue condizioni sono gravi. La Capitaneria di Porto di La Maddalena ha aperto un’indagine. Da segnalare anche un intervento del 118 per un sub colpito da una sindrome da decompressione, le sue condizioni non sono gravi.

Malore in piscina

Una donna (88 anni, toscana) è stata colta da un malore mentre si trovava nella piscina di un residence di Porto Rotondo, la turista è deceduta davanti a diverse persone. Inutili i soccorsi anche per un turista tedesco di 67 anni, colpito da un malore mentre faceva il bagno nella spiaggia della Cinta, a San Teodoro.

