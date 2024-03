Anziano muore in casa e il suo cane lo veglia sino all’arrivo dei vigili 

Non ha risposto al telefono per diverse ore e così il figlio, che da tempo vive a Bergamo, ha chiamato i vicini di casa, i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono loro ad aver fatto la terribile scoperta martedì notte. Raffaele Pace, 74 anni, militare in pensione era morto probabilmente da poche ore nella sua casa in via delle Primule nella borgata di Sant’Isidoro.

L’uomo sarebbe deceduto per cause naturali. Separato da tempo, viveva con il suo cane, che gli è stato accanto fino all’arrivo delle forze dell’ordine. La sua non è, però, una storia di ordinaria solitudine. Raffaele Pace, conosciuto e apprezzato dai vicini per la sua gentilezza e disponibilità, era un uomo distinto, indipendente e autonomo che coltivava tante passioni e che amava passeggiare in via delle Primule.

Ogni giorno usciva con il suo fuoristrada per fare la spesa o altre commissioni, ma «anche con la sua moto. Era una persona molto attiva e sempre in forma», raccontano i vicini di casa, «lo abbiamo visto giusto due giorni fa perché abbiamo scambiato due chiacchiere sul Comitato di San Gaetano: aveva alcune idee per il borgo».La notizia della sua morte ha suscitato tristezza e sgomento tra gli abitanti del borgo, che sono rimasti a casa dell’uomo fino all’arrivo del figlio, prendendosi cura anche del cagnolino. «Quando il cane ha visto arrivare il giovane gli ha fatto le feste, sarà lui ora a occuparsene, sicuramente lo porterà con sé a Bergamo dalla sua famiglia, ma non verrà abbandonato», proseguono . «Raffaele non era un uomo solo, qui non c’entra il dramma della solitudine. Lui aveva scelto di vivere da solo e di godersi gli anni della sua pensione in mezzo alla natura».

