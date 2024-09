Anziano investito sulle strisce pedonali 

Paura in via Sardegna ad Assemini, dove ieri mattina un uomo di 74 anni è stato investito da un auto. L’asseminese Antonio Spina è stato travolto mentre, intorno alle 8,30, stava attraversando sulle strisce pedonali in una delle zone più trafficate del paese, più precisamente nel tratto in cui via Sardegna si interseca con via Sicilia, un incrocio a gomito in cui la visibilità è a tratti scarsa e nel quale, soprattutto nelle ore mattutine, il flusso del traffico è elevato. Dopo l’impatto l’automobilista si è subito fermato per soccorrere il malcapitato, il quale ha riportato un trauma cranico con una ferita al capo.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e il personale del 118. L’ambulanza infermieristica India di Decimomannu ha trasportato Spina con codice rosso all’ospedale. L’uomo è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia; non è in pericolo di vita. (sa. sa.)

