Anziano  investito da un’auto 

Ennesimo incidente con un pedone coinvolto ieri pomeriggio in città. Un anziano di 80 anni è stato travolto da un’utilitaria in via Solferino proprio mentre attraversava all’altezza della scuola elementare, proprio nel punto in cui c’erano le strisce pedonali (al momento, dopo i lavori di bitumazione, non sono state ancora ripristinate).

L’uomo è stato subito soccorso, in via Solferino è arrivata l’ambulanza del 118: i sanitari hanno prestato le prime cure all’anziano che poi è stato trasferito al pronto soccorso del San Martino per ulteriori accertamenti. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno ricostruito le fasi dell’investimento ed effettuato tutti i rilievi. I vigili urbani hanno anche regolato la circolazione, non sono mancati i disagi e soprattutto durante la fase dei soccorsi si è formata un po’ di coda con le auto incolonnate per consentire le varie operazioni.

L’incidente di ieri pomeriggio ripropone la necessità di ripristinare in tempi brevi la segnaletica orizzontale dopo che vengono effettuati i lavori di bitumazione. Recentemente anche nella trafficatissima via Cagliari si sono dovute attendere settimane prima che le strisce pedonali e l’altra segnaletica ricomparisse lungo la strada, con tutti i rischi e i pericoli per i pedoni e per la circolazione in generale.

RIPRODUZIONE RISERVATA