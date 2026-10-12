Anziano ha un malore durante una visita in ambulatorio 

Si era recato per una visita di controllo dallo pneumologo, ma ha accusato un improvviso malore mentre si trovava all’interno dell’ambulatorio. La situazione è apparsa da subito seria. Il personale della struttura ha subito lanciato l’allarme e fatto intervenire i soccorsi. A Tortolì, intorno alle 11 di ieri, è arrivata, in pochi minuti, l’ambulanza infermieristica della Croce verde cittadina. Vista la gravità del quadro iniziale, la centrale operativa del 118 di Sassari ha disposto anche l’intervento dell’elicottero dell’Areus e dalla base di Elmas è decollato Echo Lima 3.

Per lunghi momenti, la tensione è rimasta alta, con i soccorritori impegnati a stabilizzare il paziente. Con il passare dei minuti, le condizioni dell’uomo sono apparse meno gravi di quanto ipotizzato nei primi, concitati istanti. Il paziente è rimasto sempre cosciente, rispondendo alle cure dei soccorritori. A bordo dell’ambulanza, il paziente è stato trasferito verso l’elicottero che, nel frattempo, era atterrato in uno spiazzo dirimpetto la sede del Consorzio industriale. Da qui il signore è stato trasportato all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono stabili. Fondamentale, ancora una volta, la tempestività dei soccorsi tra i volontari della Croce verde e il servizio regionale Areus. (ro. se.)

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