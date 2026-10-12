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Tortolì.
13 ottobre 2026 alle 00:10

Anziano ha un malore durante una visita in ambulatorio 

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Si era recato per una visita di controllo dallo pneumologo, ma ha accusato un improvviso malore mentre si trovava all’interno dell’ambulatorio. La situazione è apparsa da subito seria. Il personale della struttura ha subito lanciato l’allarme e fatto intervenire i soccorsi. A Tortolì, intorno alle 11 di ieri, è arrivata, in pochi minuti, l’ambulanza infermieristica della Croce verde cittadina. Vista la gravità del quadro iniziale, la centrale operativa del 118 di Sassari ha disposto anche l’intervento dell’elicottero dell’Areus e dalla base di Elmas è decollato Echo Lima 3.

Per lunghi momenti, la tensione è rimasta alta, con i soccorritori impegnati a stabilizzare il paziente. Con il passare dei minuti, le condizioni dell’uomo sono apparse meno gravi di quanto ipotizzato nei primi, concitati istanti. Il paziente è rimasto sempre cosciente, rispondendo alle cure dei soccorritori. A bordo dell’ambulanza, il paziente è stato trasferito verso l’elicottero che, nel frattempo, era atterrato in uno spiazzo dirimpetto la sede del Consorzio industriale. Da qui il signore è stato trasportato all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono stabili. Fondamentale, ancora una volta, la tempestività dei soccorsi tra i volontari della Croce verde e il servizio regionale Areus. (ro. se.)

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