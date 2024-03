Anziano aggredito e rapinato in strada 

È stato aggredito, scaraventato a terra e rapinato del portafoglio: momenti di paura per un anziano, che per fortuna non ha riportato ferite particolari, con il malvivente fuggito con un bottino di 15 euro. Sul colpo sono al lavoro i carabinieri della stazione di Monserrato e del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Quartu, sulle tracce del rapinatori. Gli inquirenti hanno già recuperato le immagini di alcune telecamere piazzate in via San Fulgenzio dove è avvenuta la rapina.

Il collegamento

La vittima dell’aggressione è un pensionato di 71 anni, di Monserrato: ha riportato qualche contusione ma ha preferito non farsi medicare in ospedale. Le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazione. Tanto lo spavento e tanta rabbia per un episodio assurdo, quanto preoccupante. La scorsa settimana era stata una coppia di tabaccai, marito e moglie, a subire un’aggressione come questa. Ma allora il bottino è stata più consistente: duemila euro. Non ci sarebbero al momento elementi per collegare questo episodio a quello avvenuto in via San Fulgenzio. Gli investigatori stanno indagando senza escludere comunque l’ipotesi di una relazione fra i due episodi.

Pochi soldi

Tutto è accaduto in pochi istanti: il pensionato stava attraversando la strada a piedi quando è stato avvicinato da uno sconosciuto, pare col volto coperto, che lo ha aggredito alle spalle facendolo cadere a terra e portandogli via il portafoglio con la certezza forse di aver messo le mani su un bel bottino. Quindi la fuga e la scoperta di aver messo le mani su appena 15 euro.

Immediati i soccorsi con l’arrivo anche dei carabinieri della stazione di Monserrato e di Quartu: la vittima, comprensibilmente sotto choc, ha riportato solo qualche contusione. Ha parlato con le forze dell’ordine, sicuramente non ha riconosciuto il malvivente che potrebbe avere agito anche con un complice che potrebbe averlo aspettato nelle vicinanze. Un’ ipotesi anche questa al vaglio degli inquirenti che sono alla ricerca di qualche testimonianza che potrebbe tornare utile in questa fase delle indagini.

La svolta

Nel frattempo vanno avanti anche le indagini sulla rapina ai tabaccai di via Porto Botte: si parla di una possibile svolta in tempi brevi perché i carabinieri avrebbero già raccolto più di un indizio per poter arrivare ai malviventi. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.

