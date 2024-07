Anziano aggredito e derubato 

Rapine e truffe ad anziani, furti con insegumenti. Con l’estate, a Nuoro, sale l’allarme microcriminalità. Dopo la truffa con furto subita dalla zia di Alessandra Todde, in casa della mamma della presidente della Regione, domenica due nuoresi 26 enni sono finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di rapina aggravata, lesioni e porto di arma da taglio, mentre due romeni lunedì sono stati arrestati dai carabinieri e condannati per direttissima a 9 mesi per furto aggravato.

Rapina con pestaggio

La Squadra mobile e le Volanti domenica hanno notificato a Francesco Cusinu e Davide Sanna, 26 anni, una misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal gip di Nuoro, Giovanni Angelicchio, con l’accusa di aver aggredito lo scorso 15 luglio davanti a un circolo di viale Repubblica un anziano e cui gli hanno sottratto il portafoglio.

I due, difesi da Marco Piredda e Annamaria Musio, erano inizialmente stati denunciati. Cusinu solo quattro giorni prima era già stato arrestato per resistenza: si era opposto a un ordine di perquisizione per un’altra indagine che lo riguarda, ed era tornato subito in libertà. Il 15 luglio, quando gli agenti della Volante erano intervenuti in viale Repubblica avevano trovato un anziano a terra, sanguinante. L’uomo, vittima di una rapina, non trovava il portafogli. Poco distante i due presunti aggressori in un bar con i vestiti ancora macchiati di sangue della vittima.

Inizialmente Sanna e Cusinu sono stati denunciati a piede libero per rapina e possesso di un coltello. Ma le indagini coordinate dal pm Martina Varagnolo e le immagini dei sistemi di video-sorveglianza hanno confermato che i due giovani si erano avvicinati alla vittima, lo avevano colpito con calci e pugni e strappato dalla tasca il portafoglio.

Furti in centro

Dopo quell’episodio, nuovo allarme lunedì in centro dove due romeni hanno depredato i negozi di champagne, costosissimi profumi e capi firmati. Ma dopo una caccia all’uomo durata mezz’ora, Ivan Cristian Laurientu e Critsea Gigi Florian, di 25 e 39 anni, sono finiti in manette. Erano circa le 14.30 di lunedì, quando una pattuglia della Radiomobile ha notato due ragazzi correre all’esterno di un negozio in via Lamarmora con una busta. Insospettiti, i militarsi sono tornati indietro, hanno notato poi uscire la commessa che denunciava il furto perché era scattato il sistema di allarme. È partita la caccia all’uomo a sirene spiegate tra via Lombardia e via Piemonte. I due braccati hanno provato a nascondersi in una casa poco distante, ma i militari li hanno raggiunti.

La refurtiva

Con loro avevano la busta schermata con la pellicola di alluminio per neutralizzare gli allarmi dei negozi zeppa di capi firmati del valore di circa 1300 euro. È scattato l’arresto. Poco distante, i carabinieri hanno scoperto l’auto con cui i due romeni erano arrivati in città. All’interno la sorpresa: hanno rinvenuto tantissima refurtiva ancora con i sistemi antitaccheggio. C’era di tutto: profumi, bottiglie di champagne e liquori. E altre borse per i furti schermate. I due, quindi, avevano pianificato con attenzione la loro scorribanda, scegliendo i prodotti più costosi in diversi negozi, ma dopo aver fatto un “carico” svuotavano tutto nell’auto e poi passavano al negozio successivo. Ma qualcosa non ha funzionato nella schermatura.

Ieri i due romeni sono comparsi per la direttissima davanti alla giudice Elena Meloni. Accusati di furto aggravato, la pm Elena Tres ha chiesto l’allontanamento dall’Isola.

Difesi dall’avvocato Vanni Boldarin di Arzachena, hanno patteggiato la pena a 9 mesi, e sono immediatamente tornati in libertà e partiti dalla Sardegna.

