Anziano adescato da una donna e derubato: trovato morto 

ROMA . Avrebbe adescato, narcotizzato e derubato un anziano, che aveva conosciuto su un’app di incontri. Solo che poi quell’uomo, un pensionato romano di 68 anni, è stato trovato morto in casa. Per questo, su delega della Procura di Roma, i carabinieri della compagnia Trionfale hanno notificato un'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip, a carico di una donna di 47 anni, originaria della Repubblica Dominicana.

È accusata di rapina aggravata e indebito utilizzo di carte di credito. Al momento non le viene dunque addebitato il decesso dell’uomo, ma nella vicenda ci sono ancora molti aspetti da chiarire. L’incontro tra i due è avvenuto, a casa del pensionato, il 19 settembre. I familiari hanno scoperto il cadavere il 21 settembre. Potrebbe essere morto per un malore. Ma il portafoglio trovato vuoto ha allertato i parenti, che hanno avvisato i carabinieri. Dalle indagini dei militari della stazione Ottavia è emersa appunto la presenza della donna nell’appartamento due giorni prima: l’hanno incastrata le telecamere installate nell’abitazione. Lei, a quanto pare, avrebbe approfittato di un momento di distrazione del 68enne, mentre chiacchieravano insieme a tavola, per versare nel suo bicchiere di vino una sostanza che lo ha fatto addormentare. A quel punto si è impossessata del bancomat e della carta di credito della vittima e del suo cellulare.

La donna lo aveva adescato probabilmente attraverso Badoo, un social network spesso utilizzato per conoscere nuove persone, utilizzando il falso nome di Patrizia. Poi i due si sarebbero spostati su Facebook. Con la carta di credito e il bancomat sottratti all'anziano, la straniera avrebbe effettuato svariate operazioni di acquisto e prelievi contanti per quasi 8.000 euro. Già in passato è stata condannata per rapine del tutto simili a danno di anziani. Ora si attendono i risultati dell'autopsia per capire cosa ha portato alla morte la sua ultima vittima.

