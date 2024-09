Anziano accoltellato in casa, il killer non ha preso i contanti  

COMO. A ventiquattro ore dalla scoperta del cadavere ieri era ancora un mistero la morte di Candido Montini, 76 anni, ex vicesindaco di Garzeno e titolare di un piccolo negozio di alimentari nella frazione di Catasco, sui monti dell’Alto Lago di Como, sopra Dongo. L’anziano, vedovo, due figli, è stato trovato morto mercoledì mattina nella casa in cui viveva da solo, a poca distanza dal negozio, ucciso con più coltellate. Quella letale l’ha raggiunto alla gola, secondo il medico legale intorno alle 20 o alle 21 di martedì. Dalla casa pare non mancassero oggetti di valore. Il portafogli è stato trovato vuoto fuori dalla casa, Montini aveva addosso dei contanti che nessuno ha toccato.

RIPRODUZIONE RISERVATA