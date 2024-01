Anziani, via al nuovo servizio 

Apre il Centro socio educativo dedicato agli anziani di Macomer. L’iniziativa è dell’assessorato ai Servizi sociali e sarà ospitato nei locali della casa dell’anziano, in viale Nenni. Il centro avrà le caratteristiche di un servizio semi residenziale in modo che il Comune possa rispondere alle esigenze manifestate da diverse persone anziane autosufficienti. «L’obiettivo - spiega l’assessorato ai Servizi sociali - è quello di garantire agli anziani ospitati nel centro standard di vita qualitativamente elevati sotto il profilo sociale, sanitario e psicologico, evitando o ritardando per quanto possibile il loro ricovero in strutture residenziali. L’esperienza servirà anche ad evitare il loro allontanamento definitivo dal contesto familiare. Sarà un sostegno anche per i familiari che si trovino impossibilitati a garantire un’assistenza continua ai loro cari».

RIPRODUZIONE RISERVATA