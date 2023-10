«Anziani, una disperazione dilagante» 

«La situazione è drammatica. Ogni giorno riceviamo richieste d’aiuto da parte di anziani disperati». La denuncia, che forse è più un appello accorato, parte da Sisinnio Zonnedda, presidente Ada (Associazione per i diritti degli anziani) Cagliari e presidente regionale Ada aps. «Siamo arrivati a un punto tale in cui gli anziani sono costretti a scegliere se mangiare o curarsi, con una disperazione dilagante e crescente che tocchiamo con mano di giorno in giorno. Parliamo di uomini e donne che nonostante l’età avanzata si ritrovano a dover sostenere sulle loro spalle il peso di figli e spesso anche di nipoti, con un sacrificio enorme reso ancor più difficile durante la pandemia prima e con la crisi dei prezzi iniziata subito dopo», osserva.

«E non parliamo di piccole e sopportabili rinunce o ma dell’impossibilita oggettiva di acquistare anche beni di prima necessità, come latte, pane, olio o la bombola. Questa è la situazione attuale della categoria degli anziani, che dovrebbe essere salvaguardata e aiutata in tutti i modi ma ancora una volta si ritrova abbandonata a se stessa e a doversi rivolgere alle associazioni che per quanto facciano sono prive dei mezzi necessari per dare riposte adeguate a tutti». Ma almeno ci provano, così si continua con la spesa solidale e con il trasporto nelle varie strutture sanitarie per le visite fissate sempre troppo lontano. Ma di questi tempi è già un miracolo, così si risparmia almeno sulla benzina.

