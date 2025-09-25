Anziani truffati, estorsione da 600mila euro 

Avevano individuato le vittime dopo un minuzioso lavoro di studio, appostamenti e raccolta di informazioni: coppie anziane che vivono da sole nel centro di Cagliari, con grande disponibilità economica e auto di proprietà. Poi è scattata la trappola, con la telefonata di un finto carabiniere e l’arrivo, nell’abitazione, di un complice che riesce a farsi consegnare gioielli e argenteria, intimorendo le vittime in stato confusionale. Due i colpi ravvicinati, tra il 18 e il 23 settembre, messi a segno da un gruppo criminale per un bottino complessivo elevatissimo: oltre 600 mila euro. Refurtiva recuperata in gran parte grazie alle indagini lampo della Squadra Mobile, intervenuti prima che uno dei presunti responsabili potesse lasciare l’Isola: Francesco Esposito, 48 anni di Napoli, è stato bloccato nel porto di Olbia quando si stava per imbarcare su un traghetto per Civitavecchia. È scattato il fermo con l’accusa di estorsione: l’uomo è finito nel carcere di Tempio. Le indagini vanno avanti per risalire ai complici.

La finta rapina

«C’è stata una rapina a Olbia. Per il colpo è stata utilizzata un’auto con il numero di targa della vostra vettura. Dobbiamo fare delle verifiche». Questa la telefonata effettuata da un finto carabiniere, in due distinti episodi, alle vittime. «Arriverà un nostro perito per verificare che gioielli, argenteria e denaro che avete in casa non siano frutto della rapina. Si tratta di un accertamento normale. Ma intanto se c’è suo marito in casa è meglio che raggiunga la vicina caserma dei Carabinieri di via Nuoro per presentare la denuncia per l’utilizzo della targa della vostra auto». A questo punto gli anziani, ultra ottantenni, sono andati in confusione. Appena il marito è uscito di casa per andare dai carabinieri, è entrato in azione Esposito – come ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile sotto il coordinamento del dirigente Davide Carboni – che ha bussato a casa della anziana rimasta sola. Con la scusa di dover effettuare delle verifiche tecniche in laboratorio, si è fatto consegnare gioielli, preziosi e argenteria. I toni sono stati anche particolarmente minacciosi. In un caso per un valore di circa 150mila euro, in un altro per poco meno di mezzo milione di euro.

Le telecamere

Esposito, secondo le accuse, sarebbe poi fuggito perché in un caso la vittima, sotto choc, ha comunque intuito che ci fosse qualcosa si strano. Ma ha temuto anche di poter essere aggredita. Solo quando i due mariti sono rientrati a casa c’è stata la consapevolezza di essere stati raggirati. Le indagini sono scattate subito. I poliziotti hanno recuperato delle immagini e nel secondo caso è stato possibile risalire a una persona sospetta con dei precedenti specifici, Esposito appunto. È stata inviata la segnalazione del nominativo a porti e aeroporti di tutta l’Isola. Mercoledì sera il 48enne si sarebbe dovuto imbarcare in un traghetto per Civitavecchia da Olbia. Agenti della Mobile e della Polizia di Frontiera olbiese lo hanno raggiunto e arrestato, recuperando una buona parte della refurtiva. Ora è caccia ai complici con base nel Napoletano.

