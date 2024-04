«Anziani trascurati: diritti, tutele, fragilità» 

“Anziani tra diritti bisogni tutele fragilità” è il tema dell’incontro dibattito in programma martedì alle 18, nella sala riunioni di via Machiavelli 120/A. Promosso dall’associazione “Socialismo Diritti Riforme” nell’ambito del progetto “Il martedì di Sdr”, l’incontro sarà animato da Maria Grazia Olla, presidente dell’associazione Fiocco bianco argento.

Parteciperanno Angela Quaquero, presidente regionale dell’Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Sardegna, e Piero Comandini, presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Seguirà il dibattito. L’iniziativa intende approfondire una realtà di cui spesso si parla ma senza un reale approfondimento sulle problematiche legate ai diritti, spesso negati se non trascurati, ai bisogni materiali e immateriali. Si pensi alla solitudine e alla frequente mancanza di tutele, con normative che non garantiscono alcun reale vantaggio a chi ha varcato la soglia degli “ultra anta”. Gli anziani sono portatori di valori e testimonianze ma la loro fragilità in una società calibrata sulla velocità e le nuove tecnologie rischia di cancellarli. L’incontro sarà coordinato da Maria Grazia Caligaris, socia fondatrice di Sdr. «All’invecchiamento della popolazione non corrispondono adeguati servizi socio-sanitari. Spesso inoltre la solitudine li confina in una condizione di estrema fragilità talvolta senza il supporto di una famiglia», evidenzia Olla, mentre per Caligaris «l’anziano non è un fenomeno da esibire quando si fanno le statistiche delle Blue Zone. I centenari sono anche il risultato di una vita attiva e integrata socialmente, un aspetto spesso trascurato da chi ha responsabilità».

