«Anziani soli? Non nel nostro Comune» 

Favorire la socializzazione, contrastare l’isolamento e migliorare il senso di appartenenza: sono questi i punti fermi alla base dei progetti messi in piedi dal Comune per aiutare e sostenere i cittadini più anziani, gli over 65: «tra i nostri nonnini e le nostre nonnine non c’è un solo caso di abbandono, quando si stavano verificando siamo intervenuti tempestivamente e garantito l’assistenza», afferma l’assessora alle Politiche sociali, Maria Grazia Fois. A dirlo sono anche i numeri: oltre 100 persone sono regolarmente iscritte al centro di aggregazione sociale “Casa Cossu”, 45 anziani non autosufficienti, invece, vengono quotidianamente seguiti nella propria abitazione dalle politiche sociali, mentre 17 sono ospiti in una struttura.

I servizi

«Vogliamo che tutti loro possano vivere la propria quotidianità, condividendo momenti sereni e gioiosi con i loro cari e con le persone con cui si relazionano, diminuendo il più possibile quelle che possono essere situazioni di mancata assistenza e solitudine», aggiunge Fois.In via Nazionale è attivo il segretariato sociale: uno spazio di ascolto, informazione e orientamento. «Allo sportello ci si rivolge per sapere quali sono gli interventi e le procedure di supporto agli anziani non autosufficienti e che necessitano di aiuto per i servizi alla persona. Ma anche nel caso in cui si debbano predisporre attività di socializzazione e sensibilizzazione o progetti personalizzati con finanziamenti regionali», spiega l’assessora.

Corsi e aiuti

L’assistenza domiciliare è una forma di assistenza in favore degli anziani non autosufficienti, aiutati nei bisogni e nelle esigenze personali e domestiche. Ci sono poi i corsi di ginnastica dolce destinati agli anziani e alle anziane che frequentano “Casa Cossu”, avviati da qualche mese e gestita dalla cooperativa Laurus.«Come amministrazione, dopo aver sperimentato tutte le forme possibili di intervento, contribuiamo a integrare le rette per l’inserimento di anziani in strutture residenziali. Attualmente sono 17 le persone ospiti in case di riposo per le quali è stato necessario il nostro intervento», aggiunge l’assessora, evidenziando che ci sono anche dei contributi economici straordinari erogati una tantum (solo due cittadini ne hanno avuto bisogno).

L’appello

«Facciamo l’impossibile, ma spero che il governo agisca su almeno due fronti», conclude, «l’assistenza domiciliare necessita di interventi per aumentare l’efficacia del servizio e porre le basi per azioni sinergiche tra il settore sociale e quello sanitario, nonché creare una rete assistenziale in cui ci possa essere la presenza costante di personale medico e socio assistenziale. E poi i Comuni hanno bisogno di ulteriori fondi per far fronte alle richieste di interventi socio assistenziali: è vero che la popolazione invecchia più a lungo, ma è altrettanto vero che gli anziani hanno bisogno di cure e assistenza».

