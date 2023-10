Anziani soli e sempre più poveri 

Anziani soli, fragili e in molti casi poveri. Un esercito di 2mila quartesi, tutti over sessanta, che per un motivo o per un altro bussano alla porta del Comune per avere un aiuto.

Con un aumento vertiginoso di pensionati che non riescono a pagare neppure l’affitto, e chiedono un contributo straordinario per far fronte a canone di locazione, bollette e spesa. «Nel frattempo però lo Stato ci taglia i fondi», l’allarme lanciato dall’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni riferendosi ai 600mila euro in meno da parte del Governo per aiutare le famiglie bisognose a pagare l’affitto.

Dati drammatici

I numeri sulla fascia di popolazione anziana in difficoltà sono drammatici. A partire dai pensionati non più autosufficienti affidati ai Servizi sociali in amministrazione di sostegno, circa quaranta, presi totalmente in carico dal Comune, nonostante la presenza dei figli che però troppo spesso non si vogliono più occupare dei genitori anziani e malati.

«Il numero è in deciso aumento», ammette l’assessore, «e nella maggior parte dei casi ci sono davvero situazioni familiari difficili e tristi». Oltre 150 gli over sessanta ospitati in strutture specializzate, con il supporto economico del Municipio: 13 si trovano in residenze sanitarie assistite, 83 in strutture di riabilitazione globale, altri 60 in comunità integrate. Quasi 1.300 i pensionati destinatari dell’assistenza domiciliare, «di cui 43 con fondi comunali», sottolinea Camboni, «un servizio essenziale che come amministrazione comunale vogliamo garantire a questa fascia di popolazione fragile». Il resto viene finanziato con le risorse regionali, così come il piano “Ritornare a casa” richiesto da centoundici anziani quartesi, e il reddito di inclusione sociale erogato a 184 nonnini quartesi.

Un esercito

Servizi necessari per una città dove - come succede un po’ ovunque - l’età media cresce di anno in anno: nel 2022 Quartu contava oltre 16mila over 65, duemila in più rispetto al 2018. Scenario che ha portato lo scorso anno il Comune a istituire un ufficio in via Cilea dedicato alla terza età, finalizzato alla progettazione e gestione dei servizi sociali rivolti agli anziani in diverse condizioni di disagio.

Si cerca di garantire l’assistenza minima a tutti, ma non solo. Nell’esercito degli anziani supportati dal Comune ci sono anche i 35 nonni vigile che - a fronte di un rimborso spese - ogni giorno garantiscono la sicurezza fuori dalle scuole quartesi. «Come più volte detto la finalità è doppia», ribadisce l’assessore ai Servizi sociali, «da una parte viene dato un aiuto alla Polizia locale, dall’altra c’è un coinvolgimento sociale di questi cittadini che si rendono utili per la comunità».

L’emergenza bollette

E poi ci sono loro, gli anziani che - nonostante la pensione - non riescono a pagare le bollette, 24 quartesi in cerca di un contributo straordinario. E quelli che hanno difficoltà a sostenere la spesa dell’affitto: 215 in tutto, con la certezza dei 600mila euro regionali a fronte del 1 milione e 200mila euro che servirebbe.

La metà delle risorse che mancano all’appello sono quelle statali, tagliate dall’attuale Governo. «Ci auguriamo che la Regione prenda in carico questo problema», l’appello dell’esponente della Giunta comunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA