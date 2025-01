Anziani senza una casa 

Anziani senza tetto: una amara realtà per la cittadina. Per il ripristino della Casa dell'Anziano di viale Nenni, chiusa ormai da cinque mesi, servono ingenti somme. Il perito tecnico incaricato dal Comune, per valutare l'entità dei danni dopo il crollo del soffitto avvenuto il 5 settembre dello scorso anno, ha stabilito una cifra che, complessivamente, si aggira oltre i 2 milioni e mezzo. Somme che il Comune non dispone.

Lontananza

Di fatto, da cinque mesi, i 21 anziani e disabili, in gran parte non autosufficienti, sono ospitati in strutture del territorio, quindi lontane dai parenti e dalla loro cittadina. «La chiusura della struttura di viale Nenni - scrivono i consiglieri di minoranza nell'interpellanza - ha determinato profondi contraccolpi sulla comunità: per gli anziani assistiti, fragili, che hanno vissuto il trauma e lo stress di un allontanamento da un ambiente conosciuto e protetto; e per le famiglie, costrette ad affrontare costi crescenti e il disagio di spostamenti per visitare e prendersi cura dei propri cari. Problemi anche per la cooperativa e per le lavoratrici, molte delle quali oggi si trovano in una condizione di precarietà a distanza di pochi anni dalla pensione».

Punti di riferimento

La comunità integrata Casa dell'Anziano, a Macomer da sempre costituisce un servizio fondamentale. «Un punto di riferimento per tutti noi - dice la figlia di un anziano - ora ci dobbiamo spostare tutti i giorni, per cercare di essere il più vicino possibile ai nostri cari». La grave situazione è approdata in consiglio comunale, dove ha preso parola l'assessora e vice sindaca, Maria Luisa Muzzu. Considerate le ingenti somme necessarie per rimettere a posto la struttura di viale Nenni, dice, sarebbe preferibile demolirla e ricostruirla da capo. L'assessora aggiunge: «Ci stiamo orientando verso altre soluzioni, attivando un canale diretto col Ministero». Maria Luisa Muzzu però non specifica quale sarà la struttura alternativa all'edificio di viale Nenni. A Macomer l'unica che ha le caratteristiche per accogliere anziani e disabili è quella delle suore, che i giorni scorsi è stata presa di mira dai vandali. «A fronte delle risposte generiche ricevute - risponde a stretto giro di posta, Luca Pirisi, del gruppo Macomer 2030 – sollecitiamo l’amministrazione comunale a chiarire pubblicamente dettagli sulla nuova struttura identificata, i costi e soprattutto le tempistiche. Pazienti, famiglie, lavoratori e tutta la comunità di Macomer necessitano di informazioni certe sul riavvio di un servizio fondamentale per garantire, da una parte, un’assistenza di prossimità per la non autosufficienza, e dall’altra per far crescere un indotto occupazionale e professionale specializzato nella gestione delle fragilità».

