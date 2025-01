Anziani senza sede da due mesi 

Dopo che una mano criminale ha distrutto col fuoco la loro sede, hanno ancora fiducia nelle promesse del Comune, ma lanciano un appello: «Bisogna fare presto: molti di noi anziani non possono girare mezza Carbonia per fare attività». E c’è chi sta gettando la spugna.

Il rogo

Esattamente due mesi, il 6 novembre, qualcuno devastò con un incendio la sede comunale di via Lazio che da decenni ospita l’associazione Terza Età. Dei responsabili, da allora, nessuna traccia. Le fiamme avevano distrutto molto, ma non tutto. E anche il Comune, oltre che altri sodalizi, ha dimostrato solerzia nel garantire soluzioni provvisorie e soprattutto immediate per consentire alle centinaia di iscritti di proseguire la maggior parte delle attività, concedendo la sala Astarte della Grande miniera e valutando l’uso di altri ambienti. La parrocchia di Rosmarino ha contribuito concedendo dei locali. Ma, come emerso da una partecipata riunione qualche giorno dopo l’incendio, l’amministrazione comunale valutava di ripristinare in tempi relativamente rapidi una parte della sede danneggiata (il grande salone) eventualmente separandola dagli ambienti compromessi. Il sindaco Pietro Morittu aveva però avvertito che la burocrazia esige sacrifici. E difatti il sopralluogo degli assicuratori è avvenuto a fine novembre e il centro anziani è ancora chiuso del tutto.

L’attesa

«La fiducia nelle parole dell’amministrazione restano incrollabili – anticipa il presidente Giancarlo Cancedda – ma non possiamo non lanciare un appello affinché con l’anno nuovo si concretizzi un’accelerata: per diversi utenti anziani non è facile per motivi logistici raggiungere le sedi che ci sono state concesse, anche se facciamo sacrifici talora gli orari non sono confacenti con le esigenze degli iscritti». Il rischio a lungo andare è che il gruppo si disunisca. Pertanto, da qualche settimana, la Terza Età si è vista costretta a registrare un leggero calo delle presenze. Adriana Cugis è una pensionata che infatti ha dovuto diradare gli impegni con il sodalizio: «Andare alla Grande miniera per un anziano non è facile, soprattutto se deve guidare la sera e con i tanti cantieri presenti, oppure se deve di continuo chiedere un passaggio». Pure Gianni Marongiu, storico iscritto, sta rinunciando a varie attività: «Non è facile andare da una parte all’altra della città, e anche la sede della parrocchia prevede orari di cui non è giusto abusare perché non siamo gli unici a usare i locali che ci sono stati concessi». Il Comune sta monitorando la situazione: «Non ci siamo dimenticati delle valutazioni che abbiamo fatto – spiega il sindaco Pietro Morittu - aspettiamo il verbale della compagnia di assicurazione e intanto abbiamo proceduto a inserire in bilancio i soldi per il rispristino».

