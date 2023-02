Anziani sempre più soli e poveri 

In molti non hanno altra scelta che fare affidamento alle badanti. Una decisione quasi obbligata, prima i figli assistevano i genitori anziani, ora che la Riforma Fornero li costringe a lavorare sino a 67 anni non possono più dedicarsi ai loro cari. Anzi si ritrovano in un paradosso tutto italiano: a quell’età sei vecchio ma devi continuare a lavorare per altri due anni. Ad appesantire un quadro già complicato, il fatto che siamo la regione con il più alto tasso di invecchiamento: per ogni cagliaritano anziano ce ne sono poco meno di 3,5 con meno di 65 anni.

Inflazione, Covid, bollette alle stelle e sanità a pezzi, per chi deve affrontare gli acciacchi dell’età sono scogli difficili da superare. Soprattutto ora che il potere d’acquisto delle pensioni è calato drasticamente. Un anziano cagliaritano riceve in media 795 euro al mese, ciò significa che in tanti sono sotto la soglia di povertà e sono costretti a rivolgersi alla Caritas o al Comune per sbarcare il lunario. Per non parlare di chi ha perso marito o moglie e deve vivere con la “reversibilità”.

Solitudine e poverta. L’identikit degli anziani cagliaritani, purtroppo, è implacabile ed è uguale, purtroppo, al resto d’Italia. Chi se lo può permettere (la spesa media secondo un calcolo delle Acli è di 5.533 euro annuali a famiglia) si affida a una badante che spesso arriva dai Paesi dell’Est, in fuga da guerre e povertà. Il capoluogo, come il resto dell’Isola, ha una caratteristica che diverge completamente dal resto dello Stivale: i lavoratori domestici italiani sono in netta maggioranza (81,9 per cento) rispetto agli stranieri. Chi prende una pensione sufficiente appena per mettere insieme il pranzo con la cena può chiedere assistenza ai servizi sociali comunali.

Il muro del pianto

Solidarietà milionaria

Viviana Lantini è a capo dell’assessorato ai Servizi sociali del Comune. Gestisce il budget più elevato di Palazzo Bacaredda: 60 milioni di euro da destinare ai più deboli. «Abbiamo potenziato il servizio di assistenza domiciliare (Sad) garantendo una presa in carico dei richiedenti in tempi brevissimi», afferma Lantini. «L’assistenza è stata garantita anche agli anziani positivi al Covid tramite personale specializzato della nostra cooperativa che gestisce l’assistenza domiciliare. Il servizio consiste nel supporto ad anziani privi di rete familiare efficace per fare la spesa, pulire la casa e lavarsi. Il servizio è gratuito per le fasce basse di reddito e abbiamo recentemente aumentato ulteriormente la gratuità del servizio per Isee sotto i 7000 euro (prima il tetto era 5000). In pratica – precisa l’assessora – un maggior numero di persone avranno diritto al servizio completamente gratuito». I numeri sono in aumento. «I cagliaritani che usufruiscono della legge 162 (assistenza domiciliare ed educativa, accoglienza in centri diurni) sono circa 1.300. Le persone che assistiamo a domicilio sono 304, mentre sono 285 gli anziani disabili gravi e gravissimi coinvolti nel progetto Ritornare a casa. C’è inoltre la casa di riposo di Terramaini ospita 76 assistiti, gli ultimi due sono arrivati oggi». Per chi avesse necessità di informazioni o particolari indicazioni è sempre disponibile l’assistente sociale dell’ufficio anziani che risponde al numero 070/6778024.

Lo scoglio tecnologico

Pec, email e Spid per gli anziani accedere alle piattaforme tecnologiche e comunicare con Comune, Abbanoa e Inps non sempre è semplice. «Molti non hanno neanche lo smartphone», afferma Luigi Polastri, della Cgil pensionati. «Per agevolare le operazioni, il sindacato dovrebbe avere la delega, come i patronati».

