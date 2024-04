Anziani sempre più soli e poveri 

I figli impegnati nel lavoro, un matrimonio, nel migliore dei casi, andato a rotoli e la tecnologia che, sembra un paradosso, isola dal mondo. Per chi ha più di 65 anni il rischio di “ammalarsi” di solitudine è sempre più alto. Lo ha ricordato Papa Francesco ricevendo sabato in Vaticano una delegazione di “Nonni sardi” della Cisl. Isolamento e abbandono che causano gravi decadimenti fisici e mentali. Non esistono soluzioni magiche, l’unica arma è coinvolgere gli anziani (nel capoluogo gli over 65 sono poco meno di 44.000) facendo fruttare il loro immenso bagaglio di esperienza. Bisogna fare in fretta, l’Atlante demografico di Cagliari 2022 registra un saldo negativo tra nascite (635) e morti (2.397) e in poco tempo l’età media in città supererà abbondantemente i 50 anni.

La storia

Luciano Pittau è il responsabile del reparto di Geriatria del Santissima Trinità. «Recentemente abbiamo ricoverato un uomo di 66 anni che per aveva vissuto in un paese della Sardegna, dove aveva la sua rete sociale, i suoi affetti e i suoi interessi. Un giorno la moglie decise il trasferimento a Cagliari». Da quel momento l’uomo ha iniziato a star male. «Abbiamo pensato a una grave patologia. Invece era solo depresso perché la sua vita si era ridotta a far niente. Aveva perso tono muscolare e lucidità». Un’apatia micidiale che lo sta annientando.

La lotta per l’invecchiamento consapevole va incentrata sul cervello e su tutto ciò che può mantenerlo intatto, con un occhio di riguardo agli acciacchi. «Con il giuso stile di vita – afferma il medico - i 65 anni di oggi, in termini di forma fisica e cognitiva, corrispondono ai 45 anni di 30 anni fa». Come contrastare l’età che avanza e vivere una terza età dignitosa? «È fondamentale seminare al tempo giusto, prima di entrare a pieno titolo nella categoria degli anziani». La geragogia? «Sì, l’educazione all’invecchiamento ha come obiettivo la psico-attivazione dell’anziano, al mantenimento della sua autonomia e alla migliore organizzazione del suo ambiente di vita».

Il Comune

Di quanto il fenomeno degli anziani soli, senza una rete familiare e che vivono in stato di disagio, sia alto è preoccupante lo confermano i numeri degli aiuti economici e dei servizi messi in campo dall’assessorato comunale ai Servizi sociali. Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare, ben 400 anziani soli usufruiscono dei contributi economici, in funzione della fascia Isee, per l’assistenza domiciliare. Molto più elevato il dato dei meno giovani (oltre 2.500) che godono mensile del rimborso mensile delle spese sostenute autonomamente per l’assistenza privata domiciliare.

Grazie al progetto “Ritornare a casa” sono 450 gli anziani con particolari patologie che possono curarsi a casa in alternativa all’ospedale. Il Comune interviene anche anche per gli 80 ospiti della Casa di riposo di Terramaini, arrivando, nel caso di povertà estreme, all’esenzione totale del costo.

Non solo per chi sta male o ha difficoltà economiche, per arginare la solitudine e promuovere l’inclusione i Servizi sociali anche iniziative stagionali o dedicate, come l’accompagnamento estivo in spiaggia al Poetto o “Il pranzo della solidarietà” con oltre 500 persone, organizzato il giorno della Befana a Terramaini.

Gli assistenti sociali sono a disposizione degli anziani anche per risolvere problemi burocratici o digitali come lo Spid e la carta d’identità elettronica. Per appuntamento si può scrivere a spid.sociale@comune.cagliari.it o recarsi allo sportello di via Nazario Sauro.

RIPRODUZIONE RISERVATA