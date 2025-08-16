Anziani sempre più fragili e poveri 

Anziani soli, fragili, in molti casi poveri. È l’esercito dei quartesi over 65 che - per un motivo o per un altro - chiedono aiuto in Comune, dall’assistenza in casa ai contributi straordinari, e in molti casi la pensione non basta per pagare l’affitto e arrivare a fine mese. Aiuti economici ma non solo: crescono la partecipazione nei centri di aggregazione insieme alle richieste per “lavorare” come nonni vigile davanti alle scuole cittadine. E dallo scorso anno c’è l’Anagrafe delle fragilità con una mappatura dei cittadini in condizioni di vulnerabilità: circa 16mila, la maggior parte anziani. «Uno strumento importante che ci consente di poter intervenire subito in caso di necessità», spiega l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni.

I numeri

I numeri sulla fascia di popolazione over 65 in difficoltà sono drammatici. «In linea con la tendenza regionale», sottolinea l’assessore, «aumentano gli anziani, e anche le richieste di assistenza e aiuto». A partire dai pensionati non più autosufficienti, quelli che chiedono l’assistenza domiciliare, altri si trovano in residenze sanitarie assistite, alcuni in strutture di riabilitazione e in comunità integrate: oltre mille in totale. In questi casi il Comune si occupa di erogare un contributo per le rette. Progetti che in gran parte vengono finanziati con le risorse regionali, così come il piano “Ritornare a casa” richiesto da 144 anziani quartesi, le indennità per la fibromialgia - chiesto da 118 pensionati - e il reddito di inclusione sociale erogato a oltre 200 nonnini quartesi.

E poi ci sono altri 226 over 65 che chiedono un contributo per l’affitto. «Sono tanti, ma di fatto l’emergenza abitativa si concentra più sulla popolazione giovane», precisa Camboni. «In questi anni abbiamo fatto un lavoro di analisi, per conoscere nel dettaglio le esigenze dei cittadini oltre i sessant’anni e capire quali progetti mettere in campo: molti sono stati avviati da tempo, altri prenderanno piede nel prossimo autunno».

Centri di aggregazione

Contributi, assistenza, ma anche inclusione. «Cresce la partecipazione nei centri di aggregazione aperti in questi ultimi quattro anni», fa notare l’assessore, «pensati per creare occasioni di svago e di incontro fra generazioni diverse». Il riferimento è al centro di via Zara, quello di piazza 4 Novembre: «Sono frequentatissimi e non bastano per soddisfare la richiesta sempre più numerosa della popolazione degli over 65. Abbiamo iniziato con i primi due centri dopo anni di niente, ma l’intenzione è di proseguire questo percorso offrendo altri spazi. Così come continueremo con il progetto dei nonni vigile», aggiunge Camboni, «apprezzato da tanti pensionati che durante l’anno scolastico danno un prezioso contributo ai nostri vigili e si rendono utili alla comunità».

Progetti e interventi mirati anche grazie all’Anagrafe delle fragilità annunciata alla fine dello scorso anno: una mappa che conta oltre 16mila quartesi vulnerabili, quasi 5mila abitano da soli. La fascia d’età interessata è compresa soprattutto tra i 65 e i 74 anni di età, e circa 600 hanno anche problemi economici.

