Anziani, rinasce la rete di vicinato 

«È la fascia più debole», dice Federica Sirigu. «Si tratta di solitudine, certo», spiega la responsabile del servizio civile dell’Acli di Cagliari, «ma a questa si è aggiunta una più generale condizione di isolamento: il digitale, il canale sul quale ormai vengono svolte tutte le attività e sbrigate tutte le pratiche, ha relegato gli anziani in un angolo». Una condizione che a Cagliari, come altrove, pesa su una grande fetta delle classi over 70, quelle meno avvezze all’uso del computer e perlopiù tagliate fuori dai percorsi della tecnologia. Non a caso è da questa desolazione, in maggioranza, che partono le richieste di aiuto ai patronati; e ne sanno qualcosa al Punto famiglia dell’Acli, che in città si trova al numero 4 di viale Marconi, il servizio gratuito che tra l’altro offre sostegno alle famiglie per la ricerca di colf e badanti e per il disbrigo di pratiche amministrative, nonché servizio di aiuto scolastico per bambini e ragazzi, sostegno psicologico e supporto legale.

Le squadre in campo

Da qui parte la rete di Genti de bixinau , l’aiuto offerto agli anziani che – perché magari senza familiari e qualcuno a cui appoggiarsi – hanno necessità di una mano nelle incombenze della quotidianità: c’è chi ha bisogno di un passaggio per presentarsi in tempo all’appuntamento per una visita specialistica, chi di essere accompagnato per fare la spesa al supermercato o acquistare le medicine in farmacia. Chi, tante volte, solo di parlare, di poter scambiare una parola. Bisogni ai quali rispondono gli operatori del Punto famiglia Acli e i ragazzi del servizio civile, giovani questi ultimi tra i 18 e i 29 anni, i più diplomati e laureati, qualcuno con specializzazione, altri ancora alle superiori.

Scuola di sopravvivenza

Al modello di solidarietà di vicinato per gli anziani – il pronto soccorso ancora presente nei paesi ma che in città si sta perdendo – vengono affiancate una serie di attività per aiutarli a orientarsi in un mondo che taglia fuori chi non ha competenze digitali. «Per questo vengono organizzati corsi di alfabetizzazione informatica, per insegnare loro a usare il computer, a prenotare una visita medica, a mandare una mail», spiega Federica Sirigu, 33 anni, di Decimomannu, arrivata nella sede Acli di Cagliari nel 2019 per fare il servizio civile e oggi responsabile dei volontari. «No, non è questo il mio lavoro. Io sono un’operatrice fiscale, qui mi metto al servizio come semplice volontaria. Sono arrivata quando frequentavo giurisprudenza, avevo voglia di mettermi in gioco e dare aiuto alle persone più bisognose. Non ne sono più uscita».

Studenti sui banchi

Le prime esperienze da volontaria sono state con gli anziani. «Senza dubbio la fascia più debole della popolazione. Oggi, per di più, col digitale li stiamo isolando. Loro che sono sempre stati abituati ad andare davanti a uno sportello e sbrigare pratiche e bollette, oggi non sanno come fare. Pensiamo al semplice Spid, richiesto ormai da tutti gli uffici, Inps compreso: presentarlo a una persona di 70, 80 anni è difficile». Ma c’è anche un’altra classe debole, dice la volontaria Acli. «Quella dei ragazzi, la cui condizione di difficoltà è sottovalutata. La dispersione scolastica è una spia, e per questo lavoriamo tanto su questo fronte con le lezioni integrative per aiutare i bambini e gli studenti più grandi, dalle elementari alle superiori, a colmare le lacune in qualunque materia di studio».

L’orientamento

Giacomo Carta, presidente di Acli Cagliari, sottolinea che, «il nostro servizio nasce per sostenere direttamente le famiglie, ma anche per dare un aiuto nel rivolgersi ad esperti o ad altre strutture competenti». È ciò che sottolinea il presidente regionale Mauro Carta: «Il problema è che gli anziani, e le famiglie in genere, non sono orientati rispetto ai diritti di cui possono godere». Succede quando manca la rete. Quella del vicinato, e quella costruita dai volontari.

