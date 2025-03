Anziani rimasti senza un tetto: il caso scoppia in Consiglio  

La casa dell'anziano, in viale Nenni, in cui sei mesi fa c'è stato il crollo del soffitto, non potrà più essere utilizzata. Da allora, 21 anziani sono ancora ospitati in varie strutture del circondario, in attesa che venga trovata una nuova struttura adeguata per poterli accogliere. «Pazienti, famiglie, lavoratori e tutta la comunità di Macomer necessitano di informazioni certe sul riavvio di un servizio fondamentale per garantire, da una parte, un’assistenza di prossimità per la non autosufficienza - scrive in una nota il consigliere comunale di minoranza, Luca Pirisi - con una interpellanza, abbiamo voluto riportare al centro del dibattito il tema della Casa dell’Anziano, alla luce della totale assenza di indicazioni sulla riattivazione dei servizi. A fronte delle risposte generiche ricevute, sollecitiamo l’amministrazione comunale a chiarire pubblicamente dettagli sulla nuova struttura identificata, i costi e soprattutto le tempistiche. Dall’altra per far crescere un indotto occupazionale e professionale specializzato nella salvaguardia e gestione delle sempre più crescenti fragilità».

Nella stessa riunione del consiglio, la vice sindaco, Maria Luisa Muzzu, ha così risposto: «Siamo orientati verso soluzioni alternative, attivando un canale diretto col ministero, per reperire i fondi necessari per l'acquisizione di una struttura per il centro anziani e raggruppare diversi servizi sociali per la comunità».

