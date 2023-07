Anziani prigionieri nel grattacielo senza ascensore 

Incinta, le acque appena “rotte”, e costretta a scendere a piedi perché l’ascensore non arriva al piano. Succede nel quartiere di Santa Maria di Pisa, in via Leoncavallo, nel grattacielo da 14 piani di proprietà Area, Azienda regionale per l’edilizia abitativa, e popolato da 42 famiglie. «Abbiamo tre ascensori- riferiscono i residenti- due rotti da tempo, e uno che funziona ma si blocca spesso». Questo costringe gran parte degli anziani a restare a casa. «Ho 84 anni e vivo al 14esimo piano- afferma Salvatore- non posso andare da nessuna parte. Sono come agli arresti domiciliari». Un problema che coinvolge i tanti disabili del palazzo. «Ho un apparecchio al cuore - dichiara Ilenia- vivo nel terrore di trovare l’ascensore fermo perché non sarei in grado di risalire». Difficoltà che potrebbero trovare pure gli operatori del 118. «Mia figlia - dice Angela - è in sedia a rotelle e soffre di convulsioni. Con l’ascensore fermo non salgono al nono piano». Su chi debba provvedere a riparare il guasto regna il mistero tra gli inquilini. «Qua la disputa- sintetizza Franca- è tra Area, amministratore e ascensoristi. Noi l’affitto lo paghiamo, vogliamo il servizio». Ci si appella quindi all'Azienda sperando in una soluzione. «Dipendo da figli e nipoti per la spesa - conclude una 78enne - io non esco più».

