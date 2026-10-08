Anziani più dinamici e digitali, progetto per le periferie 

Secondo l'Oms, l’invecchiamento attivo aiuta gli anziani a rimanere in salute e partecipi alla vita sociale, in modo tale da vivere una vita più soddisfacente, fisicamente e mentalmente. Partendo da questa idea, il settore Politiche sociali del Comune ha lanciato un progetto sperimentale di otto mesi (da novembre) per chi ha dai 60 anni in su e risiede nei borghi di Sant'Isidoro e San Gaetano. Lo scopo è ridurre le differenze tra le varie zone del territorio quartuccese, facendo sì che anche chi abita in luoghi periferici o isolati possa facilmente accedere ai servizi e trovare occasioni per stare insieme agli altri. Il progetto prevede varie iniziative, tra cui attività motorie per mantenersi in forma e in salute, occasioni per socializzare e fare comunità con altre persone e uno sportello digitale aperto ogni settimana per supportare gli anziani nell'utilizzo di tecnologie e servizi online. Tutto ciò avverrà nei locali del Centro Agroalimentare. «È un'ottima occasione per far socializzare gli anziani e fargli vivere una vecchiaia attiva», dice l’assessora alle Politiche sociali Maria Grazia Fois. «Ci auguriamo che aiuti a ridurre la solitudine, a migliorare la salute fisica e mentale e a rendere più facile l'uso dei servizi digitali. Confidiamo in una partecipazione massiccia».

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