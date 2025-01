Anziani nel mirino dei truffatori 

Due truffe col telefonino sventate all’ultimo secondo hanno evitato ad altrettanti anziani di versare 990 euro ad anonimi truffatori nascosti dietro una postepay. La loro fortuna è stata quella di trovare dietro il banco del tabacchino, Carmela Cannavà, una delle titolari della tabaccheria del corso Vittorio Emanuele a Sant’Antioco che ha intuito che gli anziani erano vittime di truffatori.

L’allarme

Aumenta anche in paese il numero di coloro che cadono nella trappola della truffa con gli sms. «Anche uno a dicembre e l’altro qualche giorno fa - racconta Carmela Cannavà - ho intuito che qualcosa non andava. Persone che conosciamo che all’improvvisano arrivano per fare un bonifico. Mi è venuto spontaneo chiedere informazioni e anche questa volta mi hanno raccontato la stessa storia: “A mia figlia hanno rubato il telefono e il portafoglio. Mi ha mandato un messaggio col numero di un amico e mi ha chiesto di versarle i soldi su questo numero”». Bloccato giusto in tempo ad evitare il trasferimento dei soldi sul conto della postapay utilizzata dal truffatore. «Chiedo il numero della figlia e mi sento dire che glielo hanno rubato. Tranquillizzo il malcapitato, chiamo la figlia che parla col padre e tutto viene a galla e il signore ritorna a casa rincuorato e soprattutto con i soldi ben al sicuro». Purtroppo, in tanti continuano a cadere in questa truffa che, seppur ormai nota, miete ancora tante vittime. «Sono riuscita a bloccarle giusto in tempo - dice Carmela Cannavà, ma ce ne sono tante altre che passano e nemmeno ce ne accorgiamo.

La rivendita

Nel caso dei due signori anziani, mi ha colpito l’importo molto alto e fortunatamente hanno raccontato il perché avrebbero dovuto versare quei soldi, ma non sempre va così, in tanti, purtroppo continuano a cascarci». La rivendita situata in posizione centrale è un punto di riferimento, anche per i pagamenti e bonifici. «Purtroppo anche diversi professionisti e clienti decisamente più giovani sono caduti nella trappola di questi sciacalli - dice Andrea Cannavà - ce ne siamo accorti perché ritornano qualche ora dopo a chiederci se si può bloccare l’operazione, ma ormai è troppo tardi». Tante le denunce che vengono presentate ai carabinieri e alla polizia postale. Dietro questo tipo di truffa che in questo periodo è molto utilizzata ai danni dei cittadini del Sulcis (diverse le segnalazioni in tanti Comuni del territorio) ci sono sempre carte del tipo prepagato che spesso sono intestate a persone di cui a loro insaputa, qualcuno ha rubato l’identità, e sim telefoniche che vengono puntualmente disattivate dopo il compimento della truffa. A questo si aggoiungono anche i casi di anziani raggiunti al proprio domicilio da truffatori che, approfittando della buona fede delle vittime, riescono a farsi consegnare piccole cifre per conto (così fanno chiedere) di parenti in difficoltà.

RIPRODUZIONE RISERVATA