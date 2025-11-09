VaiOnline
Oristano.
10 novembre 2025 alle 00:41

Anziani in forma, contributi e attività  

Promuovere il benessere fisico e mentale degli over 65: è questo lo spirito di “Anzi...tutto, Anziani al Centro”, il nuovo progetto dell’assessorato comunale ai Servizi sociali. «L’iniziativa nasce dall’analisi dei bisogni del nostro territorio e si rivolge agli anziani per prestare maggiore attenzione alle loro potenzialità e caratteristiche personali – spiega il sindaco Massimiliano Sanna – Vogliamo intervenire per prevenire la non autosufficienza e promuovere l’arricchimento culturale e l’invecchiamento attivo». Il progetto prevede l’assegnazione di 120 voucher da 250 euro, fino a esaurimento delle risorse, per sostenere la partecipazione ad attività motorie come ginnastica dolce, yoga o piscina; viaggi culturali e naturalistici; laboratori creativi di pittura o uncinetto; spettacoli teatrali e corsi di alfabetizzazione digitale. «Attraverso un contributo economico – aggiunge l’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru – vogliamo incoraggiare gli anziani a mantenersi attivi, contrastare l’isolamento sociale e stimolare le capacità cognitive».

Possono presentare la domanda i residenti a Oristano con almeno 65 anni, che siano autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Le istanze vanno presentate entro lunedì 17 via mail, pec o consegnate a mano all’ufficio protocollo. Le richieste verranno accolte in base all’ordine di arrivo, inoltre saranno effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni. Per informazioni si può contattare l’ufficio dell’Informacittà al numero 0783/791464.

