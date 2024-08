Anziani in campo per l’ambiente 

L'Università degli Studi di Cagliari e l'Università della terza età insieme, per realizzare un importante progetto avente come unico filo conduttore la salute, l'ambiente e l'inquinamento. L’iniziativa si articola in due fasi: la prima, legata alla informazione e formazione della popolazione e la seconda, fondata sulla ricerca scientifica.La prima parte sarà curata e guidata dalla Università della Terza Età di Iglesias e la seconda parte, dall'ateneo cagliaritano, in particolare, dal dipartimento di Medicina Statistica. I capisaldi del progetto sono affidati al presidente dell'Università della Terza Età, il professore Luciano Peddis e al responsabile del Dipartimento di Medicina Statistica, il professore Luigi Minerva.

Il progetto

Il progetto coinvolgerà le scuole e le associazioni della cittadina medioevale, nonché l'amministrazione comunale. Si tratta di un progetto europeo finanziato con fondi legati al Pnrr. L'Università della terza età ha già costituito la commissione ambiente, che si occuperà della parte operativa del progetto, sia sotto il profilo della informazione che su quello della formazione.Verranno divulgate e distribuite una serie di schede operative e conoscitive per contare su dati concreti alla base della ricerca scientifica, con le quali verranno messi in correlazione i tre punti cardine del progetto, ovvero, la salute, l'inquinamento e l'ambiente

L’Università

«Per noi – spiega il presidente dell’Università della terzà eta di Iglesias Luciano Peddis - è una grande e importante opportunità di crescita potere lavorare con l'Università di Cagliari. Ho accolto con piacere questo invito e ci siamo resi disponibili a realizzare il progetto entro il 2026.Sarà nostro compito raccogliere dati e informazioni fondamentali per la ricerca. Saranno coinvolte nel progetto le scuole e tutte le associazioni, e la nostra amministrazione. È un lavoro da svolgere con l'aiuto e il sostegno di tutta la comunità». L’Università di Cagliari, in particolare il professor Luigi Minerva, contattò il sindaco Mauro Usai, spiegando quale fosse il fulcro del progetto, e il primo cittadino mise in contatto l'Ateneo con l'Università della terza età. Nacque così la collaborazione e il lavoro di squadra fra le due realtà culturali e sociali, impegnate adesso nel portare avanti questa importante divulgazione scientifica.

