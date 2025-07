«Anziani e persone con disabilità: più corse dell’Amico Bus» 

«Ampliare il tetto chilometrico per l’Amico Bus». A sollecitare un cambio di rotta sul servizio del Ctm dedicato a persone con disabilità, anziani e cittadini con difficoltà motorie, è Stefania Loi, consigliera comunale di FdI, con un’interrogazione urgente che punta a fare luce sulle limitazioni del servizio e sulla carenza di alternative praticabili in città.

Secondo quanto denunciato nell’interrogazione, il servizio – gestito da Ctm, società partecipata del Comune – è condizionato da un tetto chilometrico imposto dalla Regione. Una soglia che, di fatto, impedirebbe a molti utenti di accedere a visite mediche o raggiungere strutture sanitarie, anche in presenza di invalidità riconosciute. Il documento porta l’attenzione anche su una seconda criticità: la scarsità di taxi disponibili in città, con disservizi riscontrati in diverse fasce orarie e in aree decentrate.

La problematica non riguarderebbe solo i cittadini fragili, ma anche lavoratori, famiglie, turisti e persone prive di mezzi propri. La consigliera Loi chiede dunque all’Amministrazione comunale di attivarsi con la Regione per la revisione dei limiti chilometrici imposti al servizio “Amico Bus” e propone l’adozione di convenzioni integrative, ad esempio con taxi attrezzati o servizi solidali.

RIPRODUZIONE RISERVATA