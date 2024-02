Anziani e disabili, sì al servizio di trasporto gratuito del Comune 

Trasporto gratuito per anziani e disabili che frequentano palestre, centri di aggregazione e che vogliono passare un momento di svago fuori casa in occasione di manifestazioni culturali. Un servizio gratuito per i quartesi che - per motivi logistici, di distanza ed economici - non possono permettersi il noleggio di un mezzo e non hanno un familiare o un assistente che li possa accompagnare, grazie al progetto “Andausu e torrausu” messo in campo dalla cooperativa locale Emergenza Angeli e sposato dal Comune. Con una sperimentazione da inizio luglio sino a fine novembre. «Il progetto», viene spiegato nella delibera proposta dall’assessorato alle Politiche sociali, «intende rispondere all’esigenza di trasporto e accompagnamento nei centri ricreativi, sportivi e culturali e di aggregazione sociale, di persone che hanno problemi a muoversi e che per la loro disabilità non possono spostarsi in autonomia». Proposta approvata dalla Giunta pochi giorni fa con il sì al partenariato. La cooperativa - che ha partecipato al bando della Fondazione Mazzola per avere un contributo di 45mila euro - metterà a disposizione auto e furgoni con pedana per il trasporto di persone anche in carrozzina.

