Anziani e disabili in spiaggia con il bus 

È in funzione il servizio di Accompagnamento alla spiaggia del Poetto rivolto a persone over 70 o con disabilità, con relativo accompagnatore, residenti a Cagliari. Per usufruire del servizio di accompagnamento garantito dal Comune (il Ctm non è coinvolto) è necessaria la prenotazione, richiesta dal giorno precedente, telefonando al 335.6352773 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle ore 12. Il numero telefonico è attivo già da alcuni giorni

Il servizio di accompagnamento si svolge la mattina dal lunedì al venerdì e prevede l'accompagnamento con due bus dedicati, con partenza da alcuni punti fissi.

Per quanto riguarda il bus numero 1, i luoghi in cui è possibile richiedere la fermata dopo la prenotazione del servizio sono piazza Italia a Pirri, la casa di accoglienza di Terramaini e poi piazza Giovanni XXIII, piazza San Michele, l’ospedale Santissima Trinità e la spiaggia del Poetto.

Per quanto invece riguarda il bus numero 2, i punti in cui è possibile prenotare il servizio sono piazza Yenne, piazza De Gasperi, l’Amsicora, via Euro a La Palma, la parrocchia di Sant'Elia e la spiaggia del Poetto.

L'arrivo alla spiaggia – puntualizzano dagli uffici dell'assessorato alla Salute e benessere e dei cittadini - è previsto alle 9. Il rientro avverrà invece con partenza dal Poetto intorno alle ore 12. Il servizio sarà attivo fino al 13 settembre.

