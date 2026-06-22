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Il servizio.
23 giugno 2026 alle 00:22

Anziani e disabili: due bus per il Poetto 

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Prenderà il via il primo luglio il servizio di accompagnamento al Poetto per over 70 e persone diversamente abili in autobus. Due i mezzi che raggiungeranno il mare dal lunedì al venerdì e fino al 4 settembre.

Il servizio è stato organizzato dall’assessorato delle Politiche Sociali: potranno utilizzarlo persone anziane over 70 e diversamente abili con relativo accompagnatore, residenti in città, per la stagione balneare 2026. Verrà effettuato la mattina dal lunedì al venerdì e prevede l’accompagnamento con due bus dedicati con partenza da fermate fisse. Sarà necessaria la prenotazione telefonica da effettuarsi il giorno precedente chiamando il numero 335 6352773 (attivo dal 30 giugno) dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

Questi i percorsi. Bus “1”: piazza Italia, Casa di Accoglienza Terramaini, piazza Giovanni XXIII, piazza San Michele, ospedale Santissima Trinità, spiaggia del Poetto, Bus “2”: piazza Yenne, piazza De Gasperi, Amsicora, La Palma-via Euro, parrocchia Sant’Elia, spiaggia del Poetto.

L’arrivo in spiaggia è previsto per le ore 9 e il rientro avverrà con partenza dal Poetto intorno alle 12. Previsto l’accompagnamento di persone con disabilità fisica ridotta con un mezzo dedicato dotato di sponda per il trasporto della carrozzina, con partenza dal domicilio della persona alle 8,30 e rientro alle 12.

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