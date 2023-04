Anziani e disabili al posto dei turisti  

E in dieci ettari tra caseggiato, spazi all'aperto e parcheggi, le possibilità davvero non mancano. Ci sono una ampia hall, mensa, laboratori, palestra, piscina, ma soprattutto diverse zone di aggregazione e anche un bar.

«Stiamo realizzando un progetto accarezzato da tempo, ma ancora non avevamo trovato il luogo ideale - spiega Fadda - Qui abbiamo invece tutti gli ambienti e spazi necessari per sviluppare le nostre idee di accoglienza e aggregazione, dove al primo posto viene la qualità dei servizi offerti ai pazienti e ai loro cari. Una comunità aperta, dove si respiri anche il senso della famiglia».

Già completato l’iter tecnico con il cambio di destinazione d'uso del caseggiato da parte della impresa sociale “La Quercia” (costituitasi a dicembre), che ha avuto in gestione la struttura dai proprietari e che sta già avendo le richieste di Comuni, Asl e privati per l’avvio di una attività che, a regime, avrà la possibilità di accogliere una sessantina di persone. A coordinare i servizi sarà la rappresentante legale Mariuccia Fadda.

Da maggio il Guilcier perderà definitivamente l’hotel Su Baione, a due passi al Nuraghe Losa, ma acquisirà una struttura sociale destinata ad ospitare una comunità alloggio-integrata e un centro diurno per anziani.

L’iniziativa

E in dieci ettari tra caseggiato, spazi all'aperto e parcheggi, le possibilità davvero non mancano. Ci sono una ampia hall, mensa, laboratori, palestra, piscina, ma soprattutto diverse zone di aggregazione e anche un bar.

La nuova offerta

«Offriamo - evidenzia Fadda - una risposta residenziale e diurna rivolta a persone autosufficienti e non, sviluppando dei servizi adeguati ai singoli ospiti. A regime ne potremo ospitare 30 di comunità integrata, 16 di comunità alloggio e 20 a ciclo diurno».

Tante anche le figure professionali impiegate come infermieri, oss, fisioterapisti, educatori, psicologi, assistenti.

I servizi della comunità integrata sono l'assistenza continuativa, le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali, «allo scopo di mantenere l'autonomia della persona, garantendo interventi mirati al superamento degli stati di emarginazione e di esclusione sociale, favorendone la fruizione di tutte le strutture esistenti nel territorio sia ricreative che socializzanti».

La comunità alloggio infatti è rivolta a persone totalmente o parzialmente autosufficienti, le quali non possono vivere autonomamente, «coinvolgendole nella vita comunitaria in costante scambio con i familiari».

Il centro diurno non residenziale, accoglie invece anche persone con disabilità medio grave di natura psichiatrica, anziani con patologie senili, disabili che le famiglie non hanno la possibilità di tenere in casa per i pesanti carichi assistenziali.

La famiglia

«La famiglia – sottolinea Mariuccia Fadda – sarà posta al centro dell'attenzione di tutti gli interventi e nella struttura troverà gli spazi autonomi per promuovere incontri e momenti conviviali». Per informazioni 3408940583 o laquerciasrl1974@gmail.com.

