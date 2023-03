Anziani e bambini riscoprono le tradizioni, via ai laboratori per realizzare i dolci tipici 

Il Covid e il timore dei contagi li avevano tenuti a casa per quasi tre anni. Ora, i soci dell’Auser di Marrubiu sono tornati nella sede di via Gramsci per le attività di gruppo. E giovedì scorso hanno ospitato ben 40 bambini delle scuole elementari, seguiti dagli educatori del centro di aggregazione. L’occasione è stata il lancio di un nuovo laboratorio di panificazione e realizzazione dei dolci in vista della Settimana Santa, realizzato in collaborazione con il Comune per unire giovani e adulti nel segno della tradizione. «Le donne dell’Auser hanno realizzato il pane tipico della Pasqua, il coccoi cun s’ou. Ad aiutarle i bambini, anche loro hanno fatto il loro pane», racconta Salvatore Giusti, presidente dell’Auser. «Il laboratorio si concluderà giovedì, le donne prepareranno con i bambini altri tipi di pane e i dolci». «Siamo tornati alla grande con le nostre attività – afferma Giusti – Abbiamo iniziato a ottobre, con i laboratori di panificazione e realizzazione dolci, lavorazione a maglia e ricamo, il corso di ballo a Sant’Anna. Gli iscritti stano lentamente tornando in sede, siamo in tutto 150», conclude Giusti. ( s.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA