Anziani e bambini, crescono gli iscritti del centro d’aggregazione 

Boom di iscrizioni nello spazio socio educativo di piazza IV Novembre, inaugurato poche settimane fa. Ad oggi sono infatti già 60 le adesioni degli anziani che da tempo chiedevano una sede comunale come centro di aggregazione: uno spazio dove incontrarsi, e dove avranno anche accesso gratuito al supporto informatico. Venti le famiglie che hanno iscritto i propri bambini alle attività proposte: per i giovanissimi dai 6 ai 10 anni è in programma il ludo-studio due volte a settimana, nel primo pomeriggio, mentre nella seconda parte della serata sarà attivo lo spazio ludico con animazione. Due pomeriggi saranno invece dedicati ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni: supporto scolastico ma anche laboratori studiati per l’adolescenza. Soddisfatto l’assessore alle Politiche sociali e generazionali Marco Camboni: «La notevole adesione al nuovo centro conferma la correttezza del lavoro svolto e ci spinge a procedere su questa strada, dando risposte alle esigenze dei cittadini di tutte le fasce d’età. Dopo quanto già fatto in via Zara, via Melibodes e via Mar Ligure, il prossimo step per consolidare queste occasioni di aggregazione sarà la riapertura della struttura Michelangelo Pira in via Brigata Sassari».

