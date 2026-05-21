Anziani, dopo l’ospedale nulla 

Gli anziani restano in ospedale, perfino nei corridoi, perché in città non ci sono altre strutture che possano accoglierli dopo il ricovero. Al San Francesco di Nuoro i numerosi pazienti del reparto di Geriatria sono assistiti da un personale stremato dalla mole di lavoro e responsabilità. Dopo la denuncia del sindacato Nursing Up, ieri è arrivata la replica della Asl che si prende le proprie responsabilità ma non quelle altrui.

L’azienda

Secondo la Asl le criticità sono legate a una popolazione per lo più anziana e «il temporaneo sovraffollamento dei ricoverati nel reparto di Geriatria è derivato dall'incremento dei ricoveri dal pronto soccorso non sufficientemente compensato dalle dimissioni». E, alla base del problema, per l'azienda sanitaria, ci sarebbe proprio la «insufficiente presenza nel territorio di strutture sanitarie di degenza post-acuzie. Un miglioramento potrà arrivare dalla ulteriore attivazione di posti letto Rsa e ospedali di Comunità assegnati sul territorio del Nuorese».

Il Nursing Up

La spiegazione, però, non soddisfa Nursing Up. Nell'ultimo periodo – sostiene il sindacato degli infermieri – si è arrivati persino a circa un centinaio di pazienti ricoverati in alcuni reparti, e il personale non è bastato per coprire in maniera tempestiva tutte le esigenze. La situazione potrebbe peggiorare con le ferie estive. «Nel comunicato Asl, la direzione, purtroppo, non fa nessun riferimento alla grande professionalità del personale infermieristico che eroga le cure ai pazienti in queste condizioni - dice il responsabile regionale Diego Murracino -. Anche la loro salute va tutelata. La nota conferma il disagio, ma non contiene nessun riferimento al fatto che oltre ai pazienti, come vittime, ci sono anche gli infermieri. Serve tutela, perché queste condizioni di lavoro non garantiscono la salute fisica e mentale degli infermieri; che si ammalano, e portano a rischi maggiori».

La politica

Duro anche l'intervento di Roberto Capelli, di Un’altra Sardegna-base popolare, che parla di «sanità nuorese al collasso» e di «cortocircuito organizzativo e burocratico». Secondo Capelli il problema riguarda «l'incapacità di trasformare disponibilità, progetti e competenze in atti concreti. Chi lavora di più e meglio deve essere riconosciuto». Anche il consigliere comunale Pierluigi Saiu definisce la struttura di Nuoro «l’ospedale che soffre la crisi più grave della Sardegna».

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