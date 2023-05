Anziani: dieci truffe al giorno 

Per carpire informazioni preziose, mail, sms e telefonate sono gli strumenti maggiormente utilizzati. Come nella vicenda del 89enne di Pirri. Si è presentata ai carabinieri della stazione per denunciare di aver effettuato un bonifico a un conto corrente di una persona sconosciuta. Si è poi scoperto che i soldi, 7.000 euro, sono finiti in Romania. Gli investigatori hanno ricostruito il raggiro. Qualcuno controllava le mail dell’anziano: una volta recuperato l’Iban di un fornitore a cui l’anziano avrebbe dovuto fare un bonifico, la truffatrice è riuscita a sostituire l’Iban corretto con quello riferito al conto corrente aperto in Romania con documenti falsi. E l’anziano ha fatto l’operazione. Alla fine la responsabile del raggiro è stata denunciata per sostituzione di persona, accesso abusivo a un sistema informatico e frode informatica. Ma dei 7.000 euro nessuna traccia.

Le vittime, almeno quelle che escono allo scoperto presentato una denuncia, nel Cagliaritano sono una decina al giorno. La metà sono anziani. Soltanto i carabinieri ricevono una media di quattro querele al giorno. A queste si aggiungono quelle presentate in Questura, alla Polizia Postale e direttamente in Procura. Le tecniche sono le più varie e complesse. Perché i truffatori si ingegnano per superare le resistenze delle possibili vittime. Le campagne di informazioni da parte delle forze dell’ordine sono imponenti: ma nonostante i consigli, finire nella rete di un raggiro, soprattutto informatico, è semplice.

L’ultimo caso, con la denuncia del responsabile, anzi della responsabile di questa vicenda trattandosi di una ventinovenne romena, è stato scoperto dai carabinieri di Pirri: la truffatrice è riuscita ad accedere alle mail di un 89enne recuperando, da una corrispondenza, l’Iban di un fornitore a cui l’anziano doveva effettuare un pagamento da 7.000 euro: lo ha sostituito ed è stata lei a incassare i soldi. Quando la vittima ha scoperto il raggiro era oramai troppo tardi. La querela ai militari ha permesso di risalire all’ideatrice della truffa: la donna ha fatto tutto dalla Romania ed è stata denunciata. Ovviamente recuperare i soldi è impossibile. Ed è proprio questo uno degli aspetti più critici dei raggiri e delle truffe informatiche, in continuo e costante aumento: i responsabili vengono anche identificati e denunciati, ma ottenere indietro il denaro è spesso utopia.

L’allarme

Le mail

Per carpire informazioni preziose, mail, sms e telefonate sono gli strumenti maggiormente utilizzati. Come nella vicenda del 89enne di Pirri. Si è presentata ai carabinieri della stazione per denunciare di aver effettuato un bonifico a un conto corrente di una persona sconosciuta. Si è poi scoperto che i soldi, 7.000 euro, sono finiti in Romania. Gli investigatori hanno ricostruito il raggiro. Qualcuno controllava le mail dell’anziano: una volta recuperato l’Iban di un fornitore a cui l’anziano avrebbe dovuto fare un bonifico, la truffatrice è riuscita a sostituire l’Iban corretto con quello riferito al conto corrente aperto in Romania con documenti falsi. E l’anziano ha fatto l’operazione. Alla fine la responsabile del raggiro è stata denunciata per sostituzione di persona, accesso abusivo a un sistema informatico e frode informatica. Ma dei 7.000 euro nessuna traccia.

Gli incontri

Truffe e raggiri sono sempre più un’emergenza. E le vittime sono soprattutto anziani. Per questo gli incontri da parte dei carabinieri sono sempre più frequenti. Vengono organizzate delle campagne anti-truffa nelle parrocchie in modo da dare i più semplici consigli per evitare di finire in mezzo a un raggiro. In particolar modo ora che molte operazioni economiche vengono svolte online.

