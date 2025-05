Anziani coniugi austriaci travolti da un’onda, lui muore 

Si è avventurato in mare con la moglie, in una giornata di sole e vento spingendosi al largo nonostante le condizioni meteo proibitive. È morto annegato un turista austriaco di 79 anni mentre, ieri pomeriggio intorno alle 17.30, faceva il bagno nelle acque agitate, antistanti la spiaggia di Maragnani, nella località balneare La Ciaccia, a Valledoria. In vacanza con la moglie di 72 anni, erano da poco entrati in acqua quando l’uomo nel mare agitato è stato travolto da un’onda non è riuscito a risalire. In difficoltà anche la moglie che vedendo il marito che si agitava in mare ha provato a prestargli aiuto ma senza riuscirci. Qualcuno dei bagnanti accortosi della situazione di difficoltà ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto Torres a bordo della motovedetta, ma quando il 79enne è stato riportato a riva aveva già perso conoscenza. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari del 118 che non hanno fatto altro che constatarne il decesso. La moglie è stata tratta in salvo e trasportata a bordo dell’elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari con un principio di annegamento. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Valledoria. (m.p.)

