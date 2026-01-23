VaiOnline
Casa protetta
24 gennaio 2026 alle 00:10

Anziani al freddo per un guasto 

Il salone del piano della casa protetta di via Trieste chiuso per la caduta di calcinacci e infiltrazioni, nel resto della struttura serrande rotte, spifferi dalle finestre e buchi “per i pinguini”, acquistati in estate per il raffreddamento ma incapaci di riscaldare gli ambienti. L’impianto di riscaldamento funzionava a singhiozzo, da giorni ha lasciato oltre 20 ospiti senza un adeguato comfort termico. La protesta dai parenti. «Hanno aumentato la retta, ci chiedono la tredicesima mensilità, ma i nostri parenti non hanno neanche il diritto di scaldarsi, o essere lavati con acqua calda visto che viene prodotta dalla caldaia ferma da giorni», spiegano. Secondo i familiari, in alcune stanze ci sono le pompe di calore che mitigano la temperatura, ma non in tutte e con il freddo di questi giorni non bastano: gli anditi sono sprovvisti di riscaldamento e molte camere devono accontentarsi di fonti di fortuna. Il tecnico chiamato per risolvere il guasto avrebbe riferito che la riparazione non era possibile. «Ci hanno spiegato che l’impianto deve essere sostituito, c’è un appalto ma i lavori non si vedono». Preoccupati, alcuni parenti hanno ipotizzato di rivolgersi alla Prefettura per far intervenire la Protezione civile, nella speranza di garantire almeno un minimo di calore e sicurezza.

